La Prima edizione del Festival della Follia: un passo avanti per la salute mentale a Catanzaro. I dettagli

Catanzaro. La Prima Edizione del Festival della Follia: un passo avanti per la salute mentale a Catanzaro

Associazioni, enti locali e comunità si uniscono per abbattere lo stigma e promuovere un approccio Bio-Psichico-Sociale alla salute mentale

Domenica 8 Ottobre si è svolto presso il Parco della Biodiversità di Catanzaro il primo Festival della Follia con la terza passeggiata per la Salute mentale.

Proposto anche quest’anno dalle associazioni Libellula e Progetto Gedeone con la collaborazione del Centro Diurno di Catanzaro. È un evento con il quale si vuole parlare di salute mentale, di inclusione, di abbattimento dello stigma nei confronti di chi soffre di disturbi psichici. La sensibilizzazione e l’informazione rispetto a questa tematica sono gli obiettivi forti a cui le due associazioni puntano.

Non meno importante per le due associazioni è la permanente ricerca di ampliamento della rete a sostegno dell’agire, che moltiplica le opportunità, riduce le “fatiche” e favorisce una reale integrazione e cooperazione.

Perché la passeggiata?

Perché camminare apre frontiere, fa scoprire strade non battute, favorisce l’incontro e sollecita lo sguardo a posarsi su chi ti cammina accanto. Camminare rappresenta l’idea di andare avanti, di affrontare la fatica, di godere del percorso in ogni suo passaggio. È continuare a cercare

Appuntamento nato nel 2021, ha portato ad una collaborazione con il Comune di Catanzaro e i servizi che fanno capo al Dipartimento di salute mentale. Tutti loro hanno saputo dare nuovi stimoli, condividendo obiettivi comuni.

Le iniziative in cartellone puntano a sensibilizzare tutta la comunità su ciò che ancora oggi le persone con disagio psichico devono sopportare, ovvero il pregiudizio, l’isolamento e la vergogna. La particolarità degli appuntamenti che proponiamo sta nell’aver scelto di lavorare sul raggiungimento graduale di un modo diverso di guardare alla malattia mentale per offrire ai diversi partecipanti un altro punto di osservazione ed un’occasione di riflessione. Negli ultimi anni il concetto di salute mentale si correla a quello di modello bio-psichico-sociale. Secondo questo modello, ogni condizione di salute o di malattia deriva dall’interazione di fattori biologici, fattori psicologici e fattori sociali. Questo porta alla necessità di pensare per ogni singola persona con disagio psichico ad un percorso personalizzato che coinvolga sia la rete territoriale che le famiglie.

Ringraziamo

Il Coordinamento Nazionale per la salute Mentale, la regione Calabria, la Provincia di Catanzaro, il CSV Calabria Centro,

Gli sponsor che ci hanno supportato: la Junior basket school, il cantiere Musicale Internazionale, Overcalabra, Ass. Volare senza Ali, 180 Archivio Critico della Salute Mentale, edizioni AlphabetaVerlag, Ass Oltre l’Autismo Catanzaro Odv, Apicoltura miceli, la palestra WorkHard, Midia,

Arrivederci al prossimo anno e…. continuate a seguiteci le attività non finiscono qui.