La Quaresima: seguire il cammino di Gesù attraverso la meditazione sulla sua figura tentata nel deserto con Mons. Maniago. Video

Abbiamo ricevuto con entusiasmo l'invito di Gesù ad intraprendere un cammino di riflessione e introspezione durante la Quaresima, un periodo di quaranta giorni che ci consente di allontanarci dalla frenesia della vita quotidiana per concentrarci sulla nostra vita spirituale.

Oggi, in occasione della prima Domenica di Quaresima, siamo chiamati a meditare sulla figura di Gesù che, nel deserto, viene tentato dal diavolo. Nonostante la sua divinità, Gesù era anche un uomo in carne ed ossa e, come tale, ha sperimentato le stesse tentazioni e difficoltà che ognuno di noi affronta nella vita.

E' proprio per questo motivo che Gesù ci insegna l'importanza di rimanere saldamente ancorati alla Parola di Dio. La Parola di Dio è la nostra guida, la nostra bussola morale, il nostro sostegno quando affrontiamo le avversità della vita.

Quindi, prendiamo il nostro tempo per meditare sulla figura di Gesù e sul suo percorso di vita. Cerchiamo di imparare da lui, di seguirlo e di fare tesoro delle sue parole. In questo modo, potremo superare le nostre tentazioni e diventare persone migliori, più forti e più vicine a Dio.

Che questo periodo di Quaresima sia un'occasione per rafforzare la nostra fede, per riflettere sul nostro percorso di vita e per avvicinarci sempre di più a Gesù. Buon ascolto e buona meditazione!