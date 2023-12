La star italiana del country internazionale Mikol Frachey torna con “Cowgirl Dance”

Quando il mondo del country d'oltreoceano abbraccia il talento italiano, nasce una melodia unica che dal 2016 ha un solo nome: Mikol Frachey. Dopo l’esordio a soli 18 anni con l’omonimo album e una gavetta costellata di successi, illustri palchi e premi internazionali, la cantautrice di Saint-Vincent definita da La Stampa la “Taylor Swift della Valle D'Aosta”, torna a far vibrare le corde del cuore con “Cowgirl Dance” (Delma Jag Records/IGrooveMusic), il suo nuovo singolo.

Prima artista italiana a vincere un award per la musica country in USA ai Texas Sounds Country Music, Mikol, che nel 2021 è stata insignita del prestigioso Fair Play Country Music Award come artista femminile dell'anno e ha dato prova della sua urgenza espressiva cantando al Douglas Corner a Nashville, al Tavarock Festival, e partecipando alla presentazione dell’ultimo album di Ed Sheeran al Mondadori Store di Milano, ci regala un come back che celebra la rinascita personale e la conquista della libertà interiore attraverso la potente narrazione di un viaggio che fonde la passione italiana con le radici del country.

«Ho abbandonato le mie insicurezze, ho intrapreso il cammino di questa avventura, cavalcherò in direzione opposta ai miei pensieri (…). Con il mio lazo, catturerò le mie paure» («I stripped myself of my insecurities, I took the path of this adventure,I will ride in the opposite direction to my thoughts (...) With my lasso, I will capture my fears»): fin dall’apertura, il brano si erge come un faro tra le ombre, un canto catartico e trasformativo in cui l’artista si libera dalle catene delle sue incertezze per abbracciare con fervore il coraggio e la determinazione. Tra le cicatrici animiche che cercano riparo tra gli orizzonti di nuovi sogni da inseguire - «Don’t put a bounty on me ‘cause I’ll escape to a newer dream, this crazy mind got scars to mend» («Non mettere una taglia su di me perché scapperò verso un sogno nuovo, questa mente folle ha cicatrici da rimarginare») -, la voce unica e ricca di colori della cantautrice valdostana avvolge l'ascoltatore in abbraccio empatico, creando un potente legame emotivo che invita a connettersi con la propria forza spirituale e ad unirsi ad una danza sotto il cielo stellato.

Con la sua penna vibrante e la sua vocalità coinvolgente, Mikol Frachey condivide l'esperienza di superare le proprie insicurezze e barriere personali grazie all'identificazione con un personaggio che incarna l’animo audace di una cowgirl del Tennessee:

«In questo brano – dichiara – racconto di come sia possibile superare i propri limiti e infrangere le barriere delle proprie insicurezze attraverso l’immedesimazione con una cowgirl americana. Parlo del sentirsi a proprio agio nel perseguire i propri sogni ed obiettivi; io l’ho fatto immaginando di trovarmi nei locali del Tennessee, avvolta da una meravigliosa sensazione di libertà interiore».

“Cowgirl Dance” è proprio questo, un inno alla libertà e alla realizzazione di sé stessi, un richiamo ad abbracciare tutte le sfumature della propria personalità. Mikol ci invita a vivere il suo viaggio, ad unirci a lei in questa danza di liberazione, a prendere in mano le redini del coraggio montando in sella ai nostri desideri per poterli finalmente convertire in realtà, una realtà capace di superare ogni fantasia.

E nell’incontro magico tra il country americano e l'anima italiana, l’artista ci regala un'esperienza musicale profonda e travolgente che cattura il cuore sin dal primo ascolto, esortandoci a seguire il ritmo della libertà interiore e a ballare sotto le stelle del nostro destino. “Cowgirl Dance” è una cavalcata verso l'essenza della nostra autenticità che mediante le sfumature dell'anima ci spinge ad abbracciare ogni parte di noi con amore e consapevolezza. Questa è la magia di Mikol Frachey.

La musica è il linguaggio dell'anima, e Mikol Frachey è qui per farci danzare sul suono della nostra verità.