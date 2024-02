La Tombola Italiana: un viaggio nei significati tradizionali dei 90 numeri

Esploriamo il simbolismo di tutti e 90 i numeri della tombola, dalla fortuna alla sfida

La tombola è un gioco tradizionale italiano molto popolare che coinvolge l'estrazione casuale di numeri da una serie di 90. Ogni numero della tombola è associato a un significato tradizionale, che spesso varia da regione a regione, ma condivide alcune similitudini di base. In questo articolo, esploreremo i significati tradizionali associati a tutti e 90 i numeri della tombola.



La storia della tombola è affascinante e affonda le sue radici in Italia, dove questo gioco è diventato un passatempo tradizionale molto popolare. La tombola, come la conosciamo oggi, ha una storia che risale a diversi secoli fa.

Origini Antiche:

Le origini della tombola possono essere fatte risalire alla Roma antica, dove esisteva un gioco chiamato "Ludus Duodecim Scriptorum", un antenato del backgammon moderno. Questo gioco utilizzava dadi per muovere i pezzi su una tavola con 12 caselle, e alcuni ritengono che possa aver influenzato lo sviluppo successivo della tombola.

Il Rinascimento:

La tombola come la conosciamo oggi ha le sue radici nel Rinascimento italiano. Nel XVI secolo, in Italia, era diffuso il gioco chiamato "Lo Giuoco del Lotto d'Italia", che è considerato uno dei precursori della tombola moderna. Questo gioco era gestito dallo stato italiano e serviva a raccogliere fondi per opere pubbliche.

Le Cartelle e i Numeri:

Nel XVIII secolo, la tombola cominciò a prendere la forma che conosciamo oggi. Le cartelle con i numeri furono introdotte per consentire ai giocatori di seguire meglio l'estrazione dei numeri. Inizialmente, il gioco era spesso associato a scopi benefici, come la raccolta di fondi per le opere di carità.

Diffusione e Popolarità:

Nel corso del tempo, la tombola divenne sempre più popolare in tutta Italia. Era un gioco che poteva essere giocato da persone di tutte le età e in molte occasioni sociali, come feste di famiglia, riunioni di amici o eventi pubblici. La tombola divenne un passatempo amato e un modo per socializzare e divertirsi.

La Tombola Oggi:

Oggi, la tombola è ancora un gioco molto popolare in Italia e in molte comunità italiane all'estero. Viene spesso giocata durante le festività natalizie e in altre occasioni speciali. La tradizione della tombola è stata tramandata da generazione in generazione, e molti italiani hanno ricordi felici legati a questo gioco.

La storia della tombola è intrisa di tradizione e cultura italiana, ed è un esempio di come un semplice gioco possa diventare parte integrante della vita di una comunità. È un modo divertente per unire le persone e celebrare la convivialità italiana.

1. Il Solitario o l'Italia: Questo numero rappresenta l'indipendenza e l'individualità. Indica una persona che può fare affidamento sulle proprie risorse e che ha un forte senso di autonomia.

2. Il Cigno: Il cigno simboleggia l'amore e la coppia. È spesso associato a relazioni romantiche stabili e durature.

3. La Stella: Questo numero è associato alla fortuna e ai desideri che si avverano. Rappresenta speranze e sogni che possono diventare realtà.

4. Il Fante: Il fante indica una persona giovane o una novità che arriva. È un numero di cambiamento e avventura.

5. La Mano: Questo numero simboleggia l'azione e la realizzazione. Rappresenta la capacità di prendere in mano la propria vita e raggiungere obiettivi.

6. La Luna: La Luna rappresenta l'immaginazione e l'ispirazione. È associata a periodi di intuizione e creatività.

7. La Tombola: La Tombola è il numero più importante nel gioco, spesso associato a una grande fortuna. È il numero che tutti sperano di estrarre.

8. Il Vino: Questo numero indica momenti di relax e divertimento. È associato a situazioni sociali piacevoli e festeggiamenti.

9. L'Uccello: L'uccello simboleggia la libertà e l'ascesa. Rappresenta la capacità di superare le sfide e di volare alto.

10. Il Nonno: Questo numero rappresenta la saggezza e l'esperienza. È associato a figure anziane che offrono consigli preziosi.

11. Il Fico: Il fico è associato all'abbondanza e alla prosperità. Rappresenta la ricchezza e la generosità.

12. Il Gallo: Il gallo indica il risveglio e l'energia. È spesso associato a nuovi inizi e a un nuovo giorno che sorge.

13. Il Gatto: Il gatto simboleggia la sfortuna e l'inganno. È un numero che può portare a situazioni impreviste e problematiche.

14. L'Arancia: Questo numero rappresenta la dolcezza e la gioia. È associato a momenti di piacere e soddisfazione.

15. Il Cane: Il cane è associato all'amicizia e alla fedeltà. Rappresenta le relazioni di fiducia e il supporto reciproco.

16. La Chiesa: La Chiesa simboleggia la spiritualità e la fede. È associata a momenti di riflessione e ricerca interiore.

17. Il Corvo: Il corvo indica il mistero e la saggia intuizione. Rappresenta la capacità di vedere al di là delle apparenze.

18. Il Diamante: Questo numero rappresenta la ricchezza e il lusso. È associato a beni materiali e successo finanziario.

19. La Casa: La casa è associata alla famiglia e al comfort. Rappresenta la stabilità e il luogo in cui ci si sente al sicuro.

20. Il Soldato: Il soldato indica il dovere e la disciplina. È un numero di impegno e dedizione.

21. L'Anatra: L'anatra simboleggia l'adattabilità e il cambiamento. Rappresenta la capacità di affrontare le sfide con flessibilità.

22. Il Sole: Il sole rappresenta la vitalità e la felicità. È associato a periodi di gioia e ottimismo.

23. Il Leone: Il leone simboleggia il coraggio e la forza. È un numero di determinazione e leadership.

24. L'Albero: L'albero rappresenta la crescita e la stabilità. Indica una base solida su cui costruire.

25. La Madonna: La Madonna è associata alla maternità e alla protezione. Rappresenta l'amore materno e la cura.

26. Il Pesce: Questo numero simboleggia l'abbondanza e la prosperità. È un numero fortunato per questioni finanziarie.

27. La Mamma: La mamma rappresenta l'amore materno e la cura. Indica il supporto familiare e l'attenzione.

28. Il Cane da Caccia: Il cane da caccia indica l'aggressività e la determinazione. Rappresenta la perseveranza nel raggiungere obiettivi.

29. L'Angelo: L'angelo simboleggia la protezione e la guida. È un numero che offre conforto e assistenza.

30. La Galleria: Questo numero rappresenta il passato e la nostalgia. È associato a ricordi e momenti di riflessione.

31. La Luna Piena: La luna piena è associata alla luce e alla chiarezza. Indica momenti di rivelazione e comprensione.

32. Il Cacciatore: Il cacciatore indica la ricerca e la determinazione. È un numero di perseguimento di obiettivi.

33. Il Melone: Questo numero simboleggia la freschezza e la dolcezza. È associato a momenti piacevoli e rinfrescanti.

34. La Culla: La culla rappresenta la nascita e l'infanzia. È un numero legato alla nuova vita e alla vulnerabilità.

35. La Barca a Vela: La barca a vela è associata alla libertà e all'avventura. Indica viaggi emozionanti e nuove esperienze.

36. Il Mulino: Questo numero simboleggia il lavoro e l'industria rappresenta la dedizione al lavoro e la produzione.

37. La Nave: La nave rappresenta il viaggio e la scoperta. È associata all'esplorazione e alla navigazione attraverso la vita.

38. La Pera: Questo numero è associato alla delicatezza e alla dolcezza. Rappresenta momenti di piacere e di dolcezza nella vita.

39. Il Ghepardo: Il ghepardo simboleggia la velocità e l'agilità. Indica la capacità di muoversi rapidamente verso gli obiettivi.

40. Il Diavolo: Questo numero rappresenta la tentazione e la sfida. È un numero che può portare a situazioni complesse e problematiche.

41. Il Pallone: Il pallone è associato al gioco e alla gioia. Rappresenta momenti di divertimento e di spensieratezza.

42. Il Mago: Questo numero simboleggia la magia e il mistero. È associato a poteri speciali e a eventi sorprendenti.

43. L'Albero della Vita: L'albero della vita rappresenta la crescita e la saggezza. È un numero di maturità e conoscenza.

44. La Scala: Questo numero è associato all'ascesa e al progresso. Indica la capacità di salire verso il successo.

45. Il Cervo: Il cervo simboleggia la grazia e la bellezza. Rappresenta la capacità di apprezzare la bellezza del mondo.

46. Il Mulo: Questo numero rappresenta il lavoro duro e la pazienza. È un numero di perseveranza e tenacia.

47. Il Tuffatore: Il tuffatore è associato all'avventura e al coraggio. Indica il desiderio di esplorare nuovi orizzonti.

48. La Cornucopia: Questo numero simboleggia l'abbondanza e la prosperità. Rappresenta la ricchezza e l'abbondanza nella vita.

49. Il Ragno: Il ragno rappresenta l'inganno e l'astuzia. È un numero che può indicare situazioni complesse o intricate.

50. Il Topo: Questo numero è associato alla piccolezza e all'ingenuità. Rappresenta situazioni in cui è necessario prestare attenzione ai dettagli.

51. La Sirena: La sirena simboleggia la seduzione e la tentazione. È un numero che può indicare situazioni in cui è facile essere tratti in inganno.

52. Il Pappagallo: Questo numero rappresenta la chiacchiera e la comunicazione. Indica la capacità di esprimersi e di comunicare efficacemente.

53. Il Bambino: Il bambino è associato alla purezza e alla nascita. Rappresenta nuovi inizi e opportunità.

54. La Trottola: Questo numero simboleggia il movimento e il cambiamento. Indica la capacità di adattarsi ai cambiamenti nella vita.

55. Il Lupo: Il lupo rappresenta la solitudine e l'instinto. È un numero di indipendenza e forza interiore.

56. L'Elefante: Questo numero è associato alla forza e alla memoria. Rappresenta la capacità di ricordare e imparare dagli eventi passati.

57. Il Francobollo: Il francobollo simboleggia la comunicazione e il viaggio. Indica la capacità di comunicare con gli altri e di esplorare nuovi luoghi.

58. Il Gigante: Questo numero rappresenta la grandezza e la potenza. È un numero di forza e dominio.

59. L'Anguria: L'anguria è associata alla freschezza e alla gioia. Rappresenta momenti di piacere e soddisfazione.

60. Il Gobbo: Questo numero simboleggia la diversità e la peculiarità. Indica la bellezza della diversità nella vita.

61. Il Porco: Il porco rappresenta l'abbondanza e la gola. È associato a momenti di indulgenza e piacere culinario.

62. La Sedia: Questo numero è associato al riposo e al comfort. Rappresenta la necessità di prendersi una pausa e rilassarsi.

63. Il Pipistrello: Il pipistrello simboleggia l'oscurità e il mistero. È un numero che può indicare situazioni enigmatiche.

64. La Gru: La gru rappresenta la pazienza e la determinazione. Indica la capacità di attendere il momento giusto per agire.

65. Il Pavone: Questo numero è associato alla bellezza e all'orgoglio. Rappresenta la fiducia in se stessi e la capacità di mostrarsi al meglio.

66. Il Bicchiere: Il bicchiere simboleggia la festa e la gioia. Indica momenti di celebrazione e divertimento.

67. Il Cancello: Questo numero rappresenta l'accesso e l'opportunità. Rappresenta l'apertura verso nuove esperienze.

68. Il Fante di Spade: Il fante di spade è associato alla perseveranza e alla fermezza. Indica la capacità di affrontare le sfide con determinazione.

69. Il Maiale: Il maiale simboleggia l'abbondanza e l'indulgenza. Rappresenta momenti in cui è possibile godere dei piaceri della vita.

70. La Passeggiata: Questo numero rappresenta la tranquillità e il relax. Indica la necessità di prendersi una pausa e di godersi la vita.

71. L'Anfora: L'anfora è associata alla tradizione e all'antichità. Rappresenta la storia e la cultura.

72. La Scala a Chiocciola: Questo numero simboleggia l'ascesa lenta ma costante. Indica la capacità di progredire gradualmente verso gli obiettivi.

73. Il Tabellone: Il tabellone rappresenta la regolamentazione e la struttura. Indica la necessità di rispettare le regole e i limiti.

74. Il Pappone: Questo numero è associato alla superbia e all'arroganza. Rappresenta l'atteggiamento arrogante e l'ego smisurato.

75. La Rotella: La rotella simboleggia la fortuna che gira. Indica che la fortuna può cambiare in qualsiasi momento.

76. Il Martello: Questo numero rappresenta la forza e la determinazione nel superare gli ostacoli. È un numero di perseveranza e tenacia.

77. L'Architettura: L'architettura è associata alla costruzione e al progresso. Rappresenta la capacità di creare e costruire.

78. L'Artigiano: Questo numero simboleggia la creatività e l'abilità manuale. Indica la capacità di creare opere d'arte e di lavorare con le mani.

79. Il Cappio: Il cappio rappresenta il destino e la fine di un ciclo. È un numero che può indicare il termine di una situazione o di un periodo.

80. La Morte: Questo numero è associato alla trasformazione e al cambiamento radicale. Rappresenta la fine di una fase e l'inizio di una nuova.

81. Il Pescatore: Il pescatore simboleggia la ricerca e la pazienza. Indica la necessità di essere pazienti nella ricerca di ciò che si desidera.

82. Il Vetro: Questo numero rappresenta la fragilità e la trasparenza. È un numero che può indicare situazioni delicate e vulnerabili.

83. La Giacca: La giacca è associata all'abbigliamento e all'apparenza. Rappresenta l'importanza dell'immagine e dell'aspetto esteriore.

84. Il Fante di Coppe: Questo numero simboleggia l'apertura emotiva e la sensibilità. Indica la capacità di connettersi profondamente con le emozioni.

85. La Chiave: La chiave rappresenta l'apertura e l'opportunità. Indica la capacità di aprire porte e cogliere le opportunità che si presentano.

86. Il Campanello: Questo numero è associato alla comunicazione e all'attenzione. Rappresenta la necessità di essere attenti alle comunicazioni e alle informazioni.

87. L'Orso: L'orso simboleggia la forza e la potenza. Indica la capacità di affrontare situazioni difficili con forza e coraggio.

88. L'Inferno: Questo numero rappresenta la difficoltà e la sofferenza. È un numero che può indicare momenti di crisi e sfide intense.

89. La Vergine: La vergine è associata alla purezza e alla devozione. Rappresenta l'innocenza e la fedeltà.

90. Il Mondo: Questo numero simboleggia il completamento e il successo universale. Indica il raggiungimento di obiettivi importanti e la realizzazione di un ciclo.

Il significati tradizionali della tombola possono variare leggermente da regione a regione in Italia,