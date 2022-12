La voce di Karima incanta Reggio Calabria, subito un successo per il “Reggio Live Xmas” della Metrocity. Stasera i Neri per Caso Poi il 25 Eric Waddell & The Abundant Life Singers, il 26 Alexia, il 31 Joe Bastianich & la Terza Classe, l’1 gennaio Nino Frassica con la Los Plaggers Band.



Si è aperto con il successo del concerto di Karima in una splendida Piazza Italia interamente gremita, con la cornice di Palazzo Alvaro e Palazzo San Giorgio illuminati a festa, la prima edizione del “Reggio Live Xmas”, il festival natalizio ad ingresso libero organizzato dalla Città Metropolitana, con la collaborazione del Comune di Reggio Calabria. La splendida voce della cantante italo-algerina, che ha appena pubblicato l’album “Karima Xmas”, viaggio nel repertorio natalizio mondiale tra jazz, soul e gospel, ha letteralmente incantato Reggio. Accompagnata dai magnifici Piero Frassi al pianoforte e Stefano “Cocco” Cantini al sax, ha dato vita ad un live raffinatissimo e accattivante, spaziando nel suo vasto repertorio di hit internazionali. Karima Ammar, nata a Livorno il 28 maggio del 1985, ha confermato di essere una delle voci femminili più belle del panorama musicale italiano e internazionale. In circa due ore di concerto ha eseguito brani del suo primo album, dal titolo "Karima", registrato nel 2010 a Los Angeles con la direzione di Burt Bacharach, poi tutti i suoi successi e canzoni pop natalizie incluse nell’album appena uscito, arrangiate in modo prezioso e originale, tra jazz, soul e gospel. Un percorso musicale di rara eleganza, dai successi di Burt Bacharach e Dionne Warwick, come Close to You, That’s What Friends Are For, a celebri canzoni natalizie statunitensi, Santa Claus Is Coming to Town, Have Yourself A Merry Little Christmas, fino a due celebri brani d’autore italiani, come “Anna Verrà” e “Io che amo solo te”.

Con la sua voce nitida e possente, capace di ammaliare una star mondiale come Whitney Houston che l’ha volta in apertura dei suoi concerti, ha trasportato il numeroso pubblico in un viaggio di emozioni e suggestioni uniche, indimenticabili, in una Piazza Italia che ha vissuto una serata davvero magica, illuminata da una enorme Stella Cometa e da festose luci artistiche natalizie. La serata è stata aperta dall’introduzione del promoter Ruggero Pegna, che cura la direzione artistica del Festival, e dal Consigliere Metropolitano delegato alla Cultura e agli Spettacoli, Filippo Quartuccio. Prima del concerto, Karima ha visitato i Bronzi di Riace al Museo Nazionale e la meravigliosa Arena dello Stretto, rimanendo stregata dalla loro bellezza, ripromettendosi di tornare in concerto in questa location unica al mondo la prossima estate.

Stasera, sempre alle ore 19:00 sullo stesso palcoscenico, secondo appuntamento con il concerto dei Neri Per Caso, il gruppo italiano di canto a cappella premiato anche dalla “Contemporary A Cappella Recording Awards” americana. Ciro Caravano, Gonzalo Caravano, Domenico Pablo "Mimì" Caravano, Mario Crescenzo, Massimo de Divitiis, Daniele Blaquier, presenteranno il loro eccezionale live basato sulla straordinaria capacità di fondere le voci a cappella, sullo stile di alcune di Manhattan Transfer e The Voca People. Oltre ai successi che li hanno resi celebri, in scaletta pure carols natalizie tratte dall’album “And So This is Christmas” e da “EP Christmas”, come Jingle Bells, Oh, Happy Day, White Christmas, Happy Xmas di John Lennon & Yoko Ono, ecc..

Successivi appuntamenti: il 25 dicembre, ancora in Piazza Italia alle ore 19:00, il concerto di Eric Waddell & The Abundant Life Singers, uno dei più celebri gruppi Gospel al mondo; il 26 dicembre, per scelta dell’artista, ci si sposterà al Teatro Cilea per il concerto di Alexia con la sua super band, sempre alle ore 19:00. Il 31 dicembre, dopo la mezzanotte, ad aprire il 2023 in Piazza Italia, in esclusiva internazionale, il bluegrass festoso e travolgente di Joe Bastianich e La Terza Classe, band di grandi musicisti dal genere tipico statunitense, tra country, blues, suoni tradizioni irlandesi e scozzesi, capaci di trascinare il pubblico fino al ballo. Infine, sullo stesso palco di Piazza Italia giorno 1 gennaio 2023 alle ore 20:00 il divertentissimo concerto-spettacolo di Nino Frassica con la sua Los Plaggers Band. Il “Reggio Live Xmas”, partito subito col botto, chiude un anno straordinario per Reggio, con un programma ricchissimo promosso dalla Metrocity, in sinergia con gli altri Enti, in occasione del 50° del ritrovamento dei Bronzi di Riace, come ha sottolineato il sindaco facente funzione della Città Metropolitana Carmelo Versace.