L'Arcidiocesi di Baltimora dichiarata in bancarotta: impatto della nuova legge

La Decisione dell'Arcivescovo Lori: Il ricorso al capitolo 11 per proteggere l'antica Diocesi di Baltimora

Negli Stati Uniti, precisamente nello Stato del Maryland, si è verificato un evento significativo a due giorni dall'entrata in vigore di una nuova legge che concede alle vittime di abusi da parte di preti pedofili la possibilità di intentare cause legali, indipendentemente dal momento in cui gli abusi sono avvenuti. L'arcidiocesi di Baltimora ha annunciato la sua bancarotta in questa circostanza.

L'arcivescovo William Lori ha spiegato che la decisione di ricorrere al Capitolo 11 è stata presa per proteggere la diocesi, una delle più antiche negli Stati Uniti, dall'affrontare un "gran numero di azioni legali" che presumibilmente sarebbero state presentate a partire dalla prossima domenica.