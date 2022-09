Lavoro: da Corte dei Conti ok a decreto Catalfo-Gualtieri per risorse a Fondo Artigiani e lavoratori

Lavoro: da Corte dei Conti ok a decreto Catalfo-Gualtieri per risorse a Fondo Artigiani e Fondo Lavoratori in somministrazione.

ROMA 20 GIU - Via libera della Corte dei Conti al decreto interministeriale per il trasferimento delle risorse al Fondo degli Artigiani e al Fondo per i Lavoratori in somministrazione, nell’ambito dell’ampliamento dei fondi previsto dal Dl Rilancio per l’erogazione dell’assegno ordinario di integrazione salariale, già firmato dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, e dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. In particolare, con il decreto vengono trasferite risorse pari complessivamente a circa 444 milioni di euro, di cui 248,6 milioni al Fondo Artigiani e 195,3 milioni al Fondo per i lavoratori in somministrazione. Lo rendono noto, in una nota congiunta, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il ministero dell’Economia e delle Finanze.