Le auto storiche del Circolo Vernagallo di Carini (Pa) in tour tra le località più belle della Puglia

Dopo il tour tra i Monti Sicani in provincia di Agrigento, il Circolo Vernagallo, da anni impegnato nella valorizzazione di auto e moto d’epoca, si sposta oltre i confini isolani.

Dal 16 al 23 giugno, infatti, si terrà il XXII° Trofeo Vernagallo, con un tour della Puglia che toccherà siti incantevoli della Valle d’Itria.



Una nuova esaltante esperienza per il Circolo Vernagallo di Carini, in provincia di Palermo, presieduto da Antonio Mannino, che sottolinea la bellezza delle località che i partecipanti si apprestano a visitare.

“Una grande avventura da vivere intensamente – afferma il presidente – tra luoghi mozzafiato: la strada che percorreremo sarà lunga ma tutt’altro che noiosa”.



Gli equipaggi che hanno aderito alla ventiduesima edizione del Trofeo Vernagallo partiranno dal Porto di Palermo domenica 16 alle 16:00 e arriveranno a Napoli il giorno successivo: dopo una breve sosta, i soci del Circolo muoveranno verso la Puglia.

Le auto storiche attraverseranno i territori di Lecce, Carovigno e Ostuni nella giornata di martedì 18 giugno.

Il giorno successivo, invece, sarà la volta di Castellana Grotte in provincia di Bari.



Il tour proseguirà, nella giornata di giovedì 20, con la visita a due tra le località pugliesi più iconiche, Alberobello e Locorotondo.

Venerdì 21, le vetture storiche approderanno a Martina Franca, prima della partenza per Napoli sabato 22 e il rientro a Palermo domenica 23.

“Nel 2025 – preannuncia Antonio Mannino – il Trofeo Vernagallo si terrà in un’altra meravigliosa regione del Mezzogiorno, la Basilicata”.

Il Tour della Puglia, in occasione del XXII° Trofeo Vernagallo, è patrocinato dai Comuni di Napoli, Ostuni, Alberobello, Locorotondo, Martina Franca, Carovigno e Lecce.