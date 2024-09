Le donne di Maddalena" di Giuseppina Mormandi premiato e in testa su Amazon.

Vincitore della terza edizione del premio letterario promosso da Blitos Edizioni, “Le donne di Maddalena” di Giuseppina Mormandi

è stabilmente nelle prime posizioni delle categorie Amazon in cui è inserito.

A Pietraia, un immaginario paesino abbarbicato su un costone di roccia, arriva a dorso di un asino la nuova Mammana (levatrice): il suo nome è Maddalena. Dopo un’iniziale diffidenza, la ragazza diventa ben presto punto di riferimento indispensabile per tutte le donne del paese.

L’autrice racconta molte storie differenti, e ci mostra lo spaccato di un'Italia dell’inizio del secolo scorso, in cui la condizione della donna era connotata dalla mancanza di libertà di scelta, e schiava delle convenzioni sociali.

La questione femminile viene affrontata con un realismo coinvolgente che riporta alla memoria antiche usanze e consuetudini, tipiche della società patriarcale.

Nonostante il contesto sociale in cui si colloca, Maddalena si distingue dalle altre donne. La giovane diventa così l’archetipo della donna moderna, libera di scegliere per sé e noncurante del giudizio altrui, a differenza di tutte le donne che si trova ad aiutare.

Un romanzo che sta appassionando molti lettori in tutta Italia

Oltre alla trama ben congegnata, ciò che attrae di questo testo è la grande capacità descrittiva, sia dei luoghi che degli eventi, tanto che al lettore pare quasi di muoversi per le strette vie del paese insieme a Maddalena. Con lei ci si ritrova a sentire emozioni e pensieri delle donne che incontra e sembra di riuscire a osservare le comari che si riuniscono sull’uscio delle case per svolgere antichi lavori domestici, gli uomini indaffarati nel raccolto o nelle loro botteghe, e i bambini liberi di correre scalzi nei campi.

L’autrice

Giuseppina Mormandi nasce a Roseto Capo Spulico (CS). Rinuncia all’insegnamento per dedicarsi alla famiglia e alle sue molteplici passioni tra cui la poesia, la prosa e la pittura. Scrive poesie dall’età adolescenziale.

Pubblicazioni:

Roseto (raccolta di poesie), ’I timpe ‘i ‘na vote (usi e costumi rosetani), Mario Luzi editore, ‘I dettète èntiche ‘o nne fèlliscene mèje (proverbi rosetani) Jonia Editrice, Alta e bassa marea (silloge di poesie), Aletti editore, Venere e la luna (silloge di poesie), Aletti editore, Malinconie (silloge di poesie) Aletti editore, Tu oltre l’orizzonte (silloge di poesie), Temperino rosso editore, Rimembranze (silloge di poesie) Temperino rosso editore, L’amore al quadrato (silloge di poesie) Scorpione editrice, Cento rose (poesie su Roseto) Scorpione editrice, Il vento dell’amore, (silloge di poesie) Scorpione editrice, Te tènghe ‘nt’u core Poesie in dialetto rosetano, Jonia Editrice, Pommedi’je e cosecusi’lle Favole, filastrocche, indovinelli e modi di dire in dialetto rosetano, Jonia Editrice, I sogni non finiscono all’alba, (silloge di poesie), Temperino rosso editore, inserita nell’Antologia poetica Scrivendo 2022, nella collana “I poeti del nuovo millennio” Vente du Midì” con le liriche “I reverberi dell’animo”, nella collana “Il paese della poesia”, e nella raccolta “Canti per Alda” (Accademia dei Bronzi), recensita tra gli “Scrittori dell’Alto Ionio cosentino”.

Le sue poesie hanno vinto molti premi e prestigiosi riconoscimenti.