Le migliori strategie per il baccarat che potete usare quando giocate al 5Gringos casino

Il baccarat non è più un gioco limitato ai ricchi e all'élite del gioco d'azzardo.

Tuttavia, prima di iniziare, è importante che sappiate quali strategie possono portarvi il massimo profitto. Naturalmente, in quanto nuovi giocatori, potreste non avere familiarità con il gioco e con i suoi vari sistemi di scommessa. Ecco perché in questo articolo scoprirete tutte le informazioni necessarie per massimizzare le vostre possibilità di vincita.





Cosa sono i sistemi di scommessa del Baccarat?

Come sempre, prima di iniziare a giocare con denaro reale, è necessario imparare le basi del gioco. Man mano che acquisite familiarità con le regole del baccarat, vi sentirete più a vostro agio nell'effettuare puntate decisive ad ogni mano distribuita. Una volta acquisite le nozioni di base, probabilmente cercherete dei modi per migliorare le vostre probabilità, ed è qui che entrano in gioco le strategie di scommessa. Questi sistemi sono progettati per ridurre al minimo le perdite e massimizzare i rendimenti nel lungo periodo. In altre parole, possono aiutarvi a ridurre al minimo il margine della casa.





Perché usare le strategie del baccarat?

Sebbene il baccarat online sia principalmente un gioco d'azzardo, ciò non significa che si debba scommettere senza pensare. Esistono tre tipi di scommesse nel baccarat: giocatore, banco e pareggio. Ognuno di essi offre percentuali di vincita teoriche, e questo è un aspetto da tenere presente prima di piazzare la propria puntata. La scelta migliore è quella di puntare sempre sul banco, a causa del suo margine della casa dell'1,06%.

Sebbene la scommessa sul pareggio paghi 8:1, se si considera il margine della casa del 14,40% a lungo termine, le inevitabili perdite superano di gran lunga i maggiori rendimenti.





Tipi di sistemi per il Baccarat

Ci sono tre sistemi principali che potete utilizzare per giocare a baccarat, e ognuno di essi offre qualcosa di diverso.

Strategie di baccarat progressivo positivo

Il fondamento di una strategia di scommessa progressiva positiva si basa sull'idea che ogni giro vinto sia seguito da un aumento della puntata nella mano successiva. L'obiettivo è quello di raggiungere un punto in cui le perdite potenziali siano coperte dalle vincite e in cui una serie di mani vincenti vi metta in una posizione così positiva da uscirne invariabilmente vincitori.

Strategie progressive negative per il Baccarat

Le strategie progressive negative sono l'esatto opposto. In questo caso, vi aspettate che si verifichi una perdita e quando questa si verifica, raddoppiate semplicemente la vostra puntata nella mano successiva. Se la mano successiva risulta in un'altra perdita, si continua a raddoppiare la puntata fino alla vincita, che alla fine restituisce la puntata iniziale più la vincita.

Strategie progressive piatte per il Baccarat

Con una strategia progressiva piatta, non si scalano mai le puntate in base all'esito della mano precedente. Al contrario, si punta sempre lo stesso importo, indipendentemente dal fatto che si vinca o si perda. A differenza delle strategie progressive positive e negative, non c'è il rischio di perdere l'intero bankroll in pochi minuti a causa di una serie di scommesse infruttuose.





Strategie di scommessa del Baccarat

Diamo ora un'occhiata alle migliori strategie di baccarat che vi aiuteranno a vincere il più delle volte.

Martingala

La strategia più popolare per vincere al baccarat è il sistema Martingala, che, in breve, presuppone che una particolare mano sia destinata a vincere alla fine. La premessa è che si raddoppi ripetutamente la puntata successiva se quella precedente perde.

Paroli

Il sistema Paroli è l'esatto contrario della Martingala, in quanto è una strategia di scommessa progressiva positiva. Questo sistema prevede che si raddoppi la puntata ogni volta che si vince fino a quando non si perde, con l'obiettivo principale di ottenere 3 vittorie di fila.

Fibonacci

È un sistema di scommesse che stabilisce quanto puntare dopo una perdita in base alla sequenza di Fibonacci, la sequenza numerica in cui il numero successivo della sequenza è determinato dalla somma dei due numeri precedenti. Il principio è che per ogni scommessa persa si deve aumentare la puntata sulla mano successiva in modo che coincida con la sequenza di Fibonacci: ad esempio, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 dollari e così via. La progressione continua fino alla vincita, a quel punto si torna alla puntata iniziale.