Le parrocchie della città vivono domenica la giornata Giubilare vicariale

Tempo di lettura: ~2 min

Pellegrinaggio Giubilare delle Vicarie di Catanzaro Centro e Catanzaro Nord – 25 Maggio 2025

La comunità diocesana dell'Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace si prepara a vivere un momento di intensa spiritualità in occasione del Pellegrinaggio Giubilare delle Vicarie di Catanzaro Centro e Catanzaro Nord, in programma per domenica 25 maggio 2025.

L’evento si inserisce nel contesto delle celebrazioni giubilari promosse dalla Chiesa Diocesana e rappresenta un’importante occasione di preghiera, comunione e riconciliazione per tutti i fedeli della diocesi.

Il programma del pellegrinaggio si aprirà alle ore 17:00 con la Statio Peregrinorum presso la Chiesa Rettoria del Rosario, dove si terranno il raduno e l'accoglienza dei pellegrini provenienti dalle due Vicarie. In questo momento sarà anche possibile partecipare alla celebrazione penitenziale e ricevere il sacramento della confessione.

Alle ore 18:15, i pellegrini si metteranno in cammino in preghiera, uniti sotto il titolo di "Pellegrini di Speranza", dirigendosi verso la Basilica, Chiesa Giubilare, in un percorso di fede e condivisione.

Il cuore dell’evento sarà la Celebrazione Eucaristica che avrà inizio alle ore 18:30 presso la Basilica Maria SS. Immacolata, e sarà presieduta da S.E.R. Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo di Catanzaro-Squillace.

In occasione del Pellegrinaggio Giubilare di Vicaria presso la Basilica, sarà possibile ottenere l’Indulgenza Plenaria alle consuete condizioni stabilite dalla Chiesa: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre.

Il Pellegrinaggio rappresenta un’opportunità privilegiata per riscoprire la propria fede, vivere il senso di appartenenza ecclesiale e testimoniare la speranza cristiana nel cuore della comunità.

