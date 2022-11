L'estrazione di Bitcoin è sostenibile: cosa dicono gli esperti

Bitcoin è la valuta digitale che è diventata un nuovo modo di effettuare transazioni. E questo arriva con la domanda più importante "Il mining di Bitcoin è sostenibile?". Ne discuteremo qui.

Cos'è Bitcoin Mining?

È un processo di creazione di nuovissimi Bitcoin dopo aver risolto un puzzle computazionale. Questo processo viene eseguito da computer di fascia alta. Questo è così complesso che non può essere eseguito a mano e anche abbastanza complicato da richiedere poteri incredibili anche per computer potenti.

Caratteristiche principali di Bitcoin Mining

Il mining di Bitcoin è vitale per mantenere il libro delle regole delle transazioni, la base di Bitcoin.

Per accelerare l'intera operazione di mining di Bitcoin, i minatori sono diventati un po' sofisticati utilizzando alcuni macchinari complessi negli ultimi anni.

È il processo di generazione di nuovi Bitcoin risolvendo complicati enigmi computazionali.

Blockchain

Durante l'esecuzione di complicati problemi matematici, i minatori di Bitcoin creano nuovi Bitcoin. Verificando tutte le informazioni relative alle transazioni, i minatori Bitcoin rendono anche la rete di pagamento Bitcoin più sicura e affidabile.

Proprio come le normali transazioni che facciamo online o in negozio, lo scambio di Bitcoin è chiamato transazione Bitcoin. Tutte le informazioni relative alle transazioni sono conservate in “blocchi” creati dal minatore Bitcoin. L'assegnazione di questi blocchi a un record pubblico è denominata "Blockchain". Per verificare queste transazioni nel prossimo futuro, i nodi mantengono tutti i record.

La verifica della transazione fa parte del lavoro di un minatore di Bitcoin, ovvero controllare se il Bitcoin utilizzato nella transazione è autentico e non una valuta digitale duplicata. Ogni volta che un minatore aggiunge un blocco alla Blockchain, quella persona viene ricompensata da un Bitcoin.

Precedentemente

In precedenza o all'inizio della criptovaluta o del Bitcoin, i minatori lavoravano individualmente. Il minatore si avvicinava alla persona che desidera effettuare una transazione e, dopo il completamento di una transazione, il minatore ottiene i premi. Per effettuare la transazione o far parte della Blockchain, sono necessari computer convincenti.

Come abbiamo detto in precedenza, i miner devono eseguire complicati calcoli matematici, che richiedono un sistema che abbia configurazioni appropriate. Per effettuare quell'unica transazione, ci vogliono più volte, quindi anche il miner deve passare molto tempo davanti al sistema per completare una sola transazione.

Scenario attuale

Al giorno d'oggi, Bitcoin, o per essere più precisi e accurati, la criptovaluta è diventata un intero settore. L'industria sta lavorando solo per la criptovaluta. E per eseguire le transazioni, è stata costituita una società. L'azienda è dotata di tutti i sistemi di fascia alta necessari per effettuare transazioni crittografiche.

Qui, alcuni minatori si stanno avvicinando a una persona per effettuare la transazione. Chiunque effettui la transazione per il particolare riceve una ricompensa con il nome dell'azienda per cui lavora il minatore. E viene distribuito a tutti i membri del team invece che a tutti i minatori che si sono avvicinati alla persona.

Prospettiva

Nel caso in cui lavori individualmente, costa un sacco di investimenti. Sarebbe meglio se avessi un computer avvincente, un'enorme quantità di elettricità che costa un sacco di soldi. Ma se lavori in una società coinvolta in una transazione di criptovaluta, non devi investire un solo centesimo di tasca. Quindi, ora puoi decidere se è sostenibile e in tal caso non è o meno sostenibile.

Punto di vista ambientale

Per i computer di fascia alta, il mining di Bitcoin richiede una grande quantità di elettricità, il che è ovvio. E non è per l'intero processo di mining di Bitcoin. Ogni fase del mining di Bitcoin consuma una notevole quantità di energia elettrica. Secondo un rapporto di ricerca, circa 31,3 Terawattora di elettricità sono stati consumati dalla rete Bitcoin. Ed è anche responsabile della generazione di anidride carbonica di 17,3 megatoni di carbonio. Queste misurazioni sono solo per un anno.

Conclusione

Dopo tutta la discussione sul mining di criptovaluta, puoi decidere se il mining di Bitcoin è sostenibile o meno. Ci sono due casi, uno è per un individuo e un altro è per un gruppo o un'azienda. E se stai pensando dal punto di vista ambientale. Quindi, a seconda della fonte primaria di questa energia, puoi concludere la sostenibilità del mining di Bitcoin. Se hai altri dubbi, puoi controllare "Bitqh".