Levato ed Angotti: proposta al sindaco Sergio Abramo su trasferimento Carrozze. I dettagli

CATANZARO, 17 AGO - "L'amministrazione comunale trasferisca la collezione delle storiche carrozze di Siano all'ex Mattatoio. Sarebbe questa la migliore location per mettere in sicurezza questi beni preziosi e consentire così a tutti di fruire in maniera permanente di un patrimonio inestimabile a cui non solo la nostra città è legata".

Questa la proposta indirizzata al sindaco Sergio Abramo dai consiglieri comunali Luigi Levato ed Antonio Angotti dopo l'incendio di vaste proporzioni che giorni fa ha ridotto in cenere numerosi ettari della pineta di Siano, creando seri danni al polmone verde della città e minacciando da vicino anche le carrozze, di proprietà della famiglia De Paula, custodite nella struttura gestita dai fratelli Pavone.



"Siamo certi - aggiungono Levato ed Angotti - che l'ex Mattatoio, a cui eventualmente dovranno essere apportate delle modifiche per adeguarlo a questo scopo, sia la soluzione più idonea, considerata anche la sua posizione facilmente raggiungibile. Così come - concludono Levato ed Angotti - ci preme ringraziare le famiglie De Paula e Pavone per quanto hanno fatto finora a beneficio di questi cimeli che, ne siamo certi, la nostra comunità vorrà continuare a custodire gelosamente"