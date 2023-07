Levato: segnalato branco cani randagi in area cantiere metropolitana a sala, i dettagli

Levato: segnalato branco cani randagi in area cantiere metropolitana a sala. Nota del consigliere comunale Luigi Levato.

CATANZARO, 08 MAG. - “Da qualche settimana nell’area dove persiste il cantiere della metropolitana di superficie, nel quartiere Sala, si registra la presenza di un branco di cani randagi che costituisce pericolo per residenti e pedoni. Mi sono pervenute, a tal riguardo, diverse segnalazioni di rischio legate soprattutto alla fermata dei bus Amc, posta nelle vicinanze dello spazio dove i cani, numerosi, spesso si radunano creando tensione e preoccupazione tra chi attraversa la zona circostante.

Considerando la particolare esigenza di garantire la sicurezza dei cittadini, sarebbe opportuno che la stessa area cantiere venga adeguatamente transennata per impedire la formazione di eventuali branchi di randagi. Al tempo stesso, voglio richiamare l’attenzione dei Vigili urbani e dell’Asp di Catanzaro per adottare tutti i provvedimenti necessari, a tutela delle salute delle persone così come degli animali, prima che possa accadere qualche malaugurato episodio”.