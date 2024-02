Lewis Hamilton alla Ferrari: la rivoluzione nella F1

Il Campione Britannico si unisce alla Scuderia Rossa di Maranello in un colpo di scena epocale

Nella giornata di giovedì 1° febbraio, il mercato della Formula 1 è stato scosso da una notizia bomba: Lewis Hamilton passerà alla Ferrari. L'annuncio ufficiale è stato fatto dalla Mercedes, che ha anticipato la Ferrari nella comunicazione di questa importante mossa.

La notizia dell'arrivo di Lewis Hamilton alla Ferrari ha colpito il mondo della F1 all'ultimo minuto del 1° febbraio. Il pilota britannico si unirà al team di Maranello a partire dal Campionato Mondiale del 2025. Questo è stato un colpo di scena inaspettato, considerando che si era già rinnovato il contratto di Carlos Sainz con la Ferrari.

La giornata si è conclusa con l'annuncio ufficiale della Ferrari, siglando il patto con Lewis Hamilton in modo definitivo. Questa mossa è stata accelerata dalle voci di mercato e dalla strategia della Mercedes e di Toto Wolff. Anche se ha suscitato emozioni contrastanti tra i tifosi, questa mossa è stata inevitabile data la prossima stagione e la presentazione della nuova Ferrari il 13 febbraio, nonché l'inizio del Mondiale 2024.

David Croft, una voce storica della F1 su Sky Sport UK, ha commentato questo passaggio epocale dicendo che era qualcosa che aveva previsto da tempo. Si tratta senza dubbio del colpo di mercato più significativo, paragonabile all'ingresso di Hamilton nella Mercedes. Ora, tutti sono in attesa dell'annuncio ufficiale da parte della scuderia Ferrari.

Le reazioni dei tifosi sui social sono state varie, con alcuni sostenitori entusiasti di Hamilton e altri preoccupati. Anche l'esperto di Sky Sport, Carlo Vanzini, ha condiviso le sue opinioni sulle conseguenze di questa mossa.

La Mercedes ha convocato una riunione alle 15 italiane per discutere della situazione, con Hamilton al centro dei dibattiti. Se questa operazione si concretizzerà, Hamilton prenderà il posto di Carlos Sainz alla Ferrari, mentre quest'ultimo potrebbe finire nella squadra Audi.

Questa notizia, sebbene non fosse la notizia principale della giornata, è sicuramente una delle più rilevanti. Lewis Hamilton si unirà alla Ferrari dal 2025, e le ragioni di questa mossa sono discusse nel Corriere della Sera. Secondo Roberto Chinchero di Sky Sport24, questa sarà la "last dance" di Hamilton, e sembra essere stata fortemente voluta dalla presidenza Ferrari.

L'effetto di questa notizia si è fatto sentire anche in Borsa, con il titolo Ferrari che ha registrato un aumento del 6,67%.

La riunione indetta dalla Mercedes si è conclusa con l'annuncio ufficiale da parte di Toto Wolff dell'addio di Lewis Hamilton alla Ferrari a partire dal 2025. La Ferrari è attesa per un comunicato ufficiale.

Al momento, la Ferrari non ha ancora rilasciato alcuna comunicazione ufficiale sui social, ma l'attesa è cresciuta considerevolmente, soprattutto dopo quanto è accaduto nella Mercedes.

Toto Wolff ha scelto di comunicare l'addio di Hamilton in anticipo rispetto alla Ferrari, creando una situazione insolita nel mondo della F1 e delle trattative per i piloti. Quello che avrebbe dovuto essere un grande annuncio si è trasformato in un commosso saluto.

Infine, l'ufficialità dell'arrivo di Hamilton alla Ferrari è stata un momento storico per la Formula 1, la Scuderia di Maranello e l'automobilismo in generale. Hamilton farà la sua "last dance" in Rosso e prenderà il posto di Carlos Sainz, formando una coppia con Charles Leclerc.

In sintesi, questa notizia ha sconvolto il mondo della Formula 1 e tutti ora attendono l'annuncio ufficiale da parte della Ferrari.