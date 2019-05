Lite in tv tra Salvini e Gruber

ROMA , 8 MAGGIO 2019- La puntata di "Ottoemezzo", terminata circa un'ora fa, aveva tra gli ospiti Matteo Salvini, Ministro dell'Interno e leader della Lega. La puntata è stata scoppiettante, con battibecchi continui tra la conduttrice, il vicedirettore di Huffington Post, Alessandro De Angelis, e il leader della Lega. La Gruber, proprio a inizio trasmissione, ha apostrofato Salvini definendolo "maleducato" per le critiche rivolte a lei in un comizio, chiedendo a Salvini un mazzo di fiori per farsi almeno perdonare.

Il leader della Lega, apparso nervoso e in difficoltà, è tornato sul caso Siri, il Sottosegretario a cui oggi, il Premier Conte, ha revocato la delega di Sottosegretario. Salvini ha dichiarato: "Il Governo va avanti perchè abbiamo un contratto da rispettare e perchè comunque non possiamo fare una crisi di Governo in un Paese che ci chiede di abbassare le tasse e risolvere decine di problemi. Io penso che Siri sia innocente, ma il Presidente Conte, di cui mi fido, ha preso una decisione appoggiando la linea dei 5 Stelle, una linea che ritengo più di sinistra". Incalzato da De Angelis sul rapporto con Casapound, ha cosí risposto: "È surreale discutere di fascismo per un libro che ho fatto pubblicare. Io sono contro ogni forma di violenza. A chi mi critica per il mio affaccio dal balcone a Forlí, dico che l'ho fatto per salutare la gente che era venuta a sostenermi". Alla fine della puntata, Salvini ha confermato che il Governo andrà avanti anche dopo le Europee, qualunque risultato esca dalle urne.