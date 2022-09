LND eSerieD. L’AC Leon si prepara all’avventura nella Serie D virtuale

L’AC Leon sbarca negli eSport e si prepara all’avventura nella Serie D virtuale

Roma, 11 ottobre 2021 – La nuova stagione e-sportiva della Lega Nazionale Dilettanti è ormai alle porte. Il primo campionato al via sarà quello della eSerieD con interessanti new entry pronte a dimostrare tutto il proprio valore alla console. Tra queste l’AC Leon Monza e Brianza del presidente Bruno Presezzi che ha scelto di non mancare a questo grande appuntamento. I leoni sono quindi pronti ad intraprendere questa nuova sfida nel calcio digitale con una squadra di player di primissimo ordine, in un campionato in versione Pro Club 11 vs 11. La modalità della competizione è confermata in “Pro Club” e consente ad ogni player della squadra, di creare un calciatore virtuale ricoprendo un ruolo specifico in campo al fianco dei propri compagni, proprio come in una vera partita di calcio.

“Il nostro Club vuole continuare a rappresentare un punto di svolta e di riferimento nel panorama calcistico dilettantistico nazionale. È con tale spirito che apriamo anche al campionato eSport: con la stessa serietà e professionalità con le quali le nostre squadre competono sui campi reali” afferma Fabio Maglioni, Responsabile Marketing Leon.

“Siamo una squadra composta da ben diciotto ragazzi che amano sia giocare a calcio sia a Fifa con la console. Per noi è importante e fondamentale divertirsi durante le partite “virtuali”. La nostra – dichiara il capitano Cristian Caffarello (nella foto) - è una squadra molto competitiva ed è un motivo di orgoglio poter rappresentare l’A.C. Leon in questo campionato virtuale di eSerieD”.

Il team arancio nero grigio del Leon, ad oggi, prenderà parte al “Campionato d’Italia” in formato digitale insieme a Crema, Desenzano Calvina, Varese, Virtus Ciserano Bergamo, Chieri, Mestre, Savoia, Luparense, Rimini, Ostia Mare, Trastevere, Lornano Badesse, Follonica Gavorrano, Vesta Calcio, Olympia Cedas, Ventimiglia, Bevilacquese, Palermo C5, Atletico Terme Fiuggi, Recanatese, Prato, Borgo San Donnino, Sorrento, Fasano, Flaminia Civita Castellana, Sona, Cassino, Acireale, Aurora Alto Casertano, Audace Cerignola, Santa Maria Cilento, Afragolese e Brindisi.

Ancora 8 posti disponibili per la chiusura dell’organico. Le iscrizioni restano aperte fino al prossimo 24 ottobre 2021.

