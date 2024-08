Lo scrittore palermitano Giankarim De Caro ospite di “Gratteri by night”.

Dopo Cefalù, una nuova tappa madonita per lo scrittore Giankarim De Caro.

L’autore dialogherà con il pubblico domenica 18 agosto in occasione della seconda edizione di “Gratteri by night”, evento che celebra i sapori, le tradizioni e le suggestioni del borgo in provincia di Palermo.

Nell’ambito dell’Angolo della Cultura, Giankarim De Caro presenterà il suo ultimo lavoro letterario edito da Navarra, dal titolo “Romanzo tascio-erotico siciliano”.

L’appuntamento con i lettori prenderà il via alle 18:15 in via San Giacomo con la presentazione del libro di Antonella Carta.

Il secondo ospite sarà appunto Giankarim De Caro, a partire dalle 19:15: un’interessante opportunità per approfondire la conoscenza della sua produzione letteraria, da “Malavita” sino all’ultimo romanzo, passando attraverso “Fiori mai nati”, “Chianchieri” e “Agatina senza pensieri”.

Un successo inarrestabile dal 2018, anno del debutto narrativo: tra gli autori contemporanei più apprezzati d’Italia, Giankarim De Caro, palermitano, classe 1971, si connota per lo stile espressivo inconfondibile.

Un linguaggio ruvido, che mira dritto al cuore del lettore: le sue sono storie di degrado, di lotta per la sopravvivenza, fatica, riscatto e rinascita, in una Palermo vivida, tra luci e ombre, luogo amatissimo e denso di contrasti.

“Romanzo tascio-erotico siciliano” vede quale protagonista Mariella, lavoratrice in nero della casa di riposo “Villa degli incontri”.

I toni della tragedia e di un’inaspettata comicità si alternano, tra personaggi che non conoscono mezze misure: buonissimi o perfidi, ricchi egoisti o poveri altruisti.

Un manipolo di derelitti sottoposti a eventi incontrollabili che esploderanno riscrivendo il finale e aprendo le porte alla speranza.

A seguire, previsti altri due incontri con Giuseppe Maurizio Piscopo e Marco Fragale che presenteranno i loro libri.

La serata sarà allietata dalle performances dell’attore palermitano Tommaso Gioietta.

