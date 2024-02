Locomotiva in fiamme ferma un treno nel gemonese: nessun ferito tra i 150 passeggeri

TRIESTE, 20 DICEMBRE - Questa mattina, intorno alle 5:00, la sala operativa regionale della Protezione Civile del Friuli-Venezia Giulia è stata attivata per intervenire in seguito a un incidente ferroviario nel Gemonese, più precisamente a Udine. Il convoglio in questione aveva subito un grave problema: la locomotiva era stata colpita da un incendio causato da surriscaldamento, impedendo al treno di proseguire il suo viaggio.

Fortunatamente, tra i circa 150 passeggeri a bordo del treno, nessuno ha riportato ferite, e quindi non è stato necessario fornire assistenza medica. La tempestiva risposta della Croce Rossa del Gemonese, attivata su richiesta della Protezione Civile, è stata fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere dei viaggiatori.

Tuttavia, l'incidente ha comportato notevoli disagi per la circolazione ferroviaria nella zona. Le autorità competenti stanno lavorando per ripristinare la normale circolazione ferroviaria e risolvere la situazione nel minor tempo possibile.