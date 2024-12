Locri-Calcio Serie D: A.C. Locri. Risoluzione consensuale con Mister Francesco Cozza.

(Riceviamo e pubblichiamo).

L’A.C. Locri 1909 comunica che, in data odierna, è stato raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto con Francesco Cozza, che non sarà più il responsabile tecnico della prima squadra.

Nel frattempo, la società si riserva di comunicare nei prossimi giorni il nome del nuovo responsabile tecnico, con l’obiettivo di proseguire il percorso sportivo con determinazione e ambizione.

La prima squadra è affidata, momentaneamente, a mister Luigi “Gigi” Caridi e al nostro fedelissimo staff tecnico al completo.

Forza Locri! - AC Locri 19