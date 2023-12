Locri (RC): Lfa Reggio Calabria vince ancora e risale in classifica. Video

LOCRI (RC), 15 OTT - Sembra aver preso il ritmo giusto la Lfa Reggio Calabria che, con il successo di oggi sulla Gioiese 1918 per 0 a 2 (la terza di fila dopo quella contro il Portici ed il Licata), si candida autorevolmente a dire la sua nel campionato di Serie D-Girone I, considerato che ancora deve recuperare 2 partite (contro Acireale e FC Lamezia). La rincorsa, com’è chiaro, è sul Trapani 22, Siracusa 21 e Vibonese 18; la sua è una corsa ad handicap considerato il ritardo accumulato nella partenza dovuto alle note vicende estive che hanno coinvolto la Reggina 1914 cancellata inopinatamente dalla cadetteria. Quello intrapreso è un ruolino di marcia che fa ben sperare per il futuro e che i ragazzi di mister Trocini cercheranno di allungare il più possibile. L’incontro si è disputato presso lo stadio G.R. Macrì di Locri per la nota indisponibilità dello stadio gioiese.

Quella di oggi è stata una Reggina (a noi piace chiamarla ancora così) a due velocità, un primo tempo soporifero e caratterizzato da scarsissime occasioni da entrambi i fronti, ma con una Gioiese che negli ultimi venti minuti della prima frazione di gioco si è fatta più pericolosa tant’è che ha sfiorato in un paio di occasioni la rete del vantaggio. Ricordiamo che i viola, in settimana, avevano sostituito l’allenatore (Franco Viola ha preso il posto in panchina di Sandro Caridi) e si è registrato anche l’arrivo di alcuni nuovi giocatori chiamati in tutta fretta per dar man forte alla causa viola.

Non particolarmente numeroso il pubblico proveniente da Reggio (circa la metà di quello registrato alla prima contro il San Luca), ma sicuramente rumoroso ed appassionato così come quello della Gioiese che ha occupato la tribuna coperta e che non ha smesso un attimo dall’incoraggiare i ragazzi. Per gli amaranto, come ormai consueto, il faro è stato Nino Barillà che si è sacrificato dal primo all’ultimo minuto anche se nel lavoro è stato sapientemente coadiuvato dal compagno di reparto Mungo. Intorno a loro è ruotato il gioco con i vari Cham, Marras e Perri ad involarsi nei corridoi e la retrovia abbondantemente sicura con Martinez, Kremenovic, Zanchi e Dervish a fare da cerniera e scudo.

Come dicevamo, dopo la mezz’ora del primo tempo le prime vere occasioni, tutte a favore della Gioiese che ha sfiorato in ben tre occasioni la rete, prima con una deviazione a seguito di un tiro da fuori area deviato sulla traversa da Dervishi, poi con Casadidio e De Marco i cui tiri sono finiti di poco a lato. Nella ripresa la musica cambia, Trocini probabilmente negli spogliatoi ha richiamato i suoi ad una maggiore attenzione spronandoli ad avanzare ed i risultati si sono visti grazie ad un gioco brillante e di qualità. Infatti, la Gioiese, nella seconda frazione di gioco si è quasi sempre difesa favorendo così le scorribande in attacco di Cham (ottima la sua prova!) e Marras e sono stati proprio loro gli autori delle due reti realizzate quasi in fotocopia, prima è stato Marras al 58’ ad insaccare in rete dalla breve distanza dopo un batti e ribatti in area e poi, all’85’ è stato Cham e far gonfiare la rete. Buona la direzione arbitrale condotta da Frasynyak di Gallarate coadiuvato dagli assistenti Gigliotti e Fanara. Gli amaranto ora saranno attesi da ben quattro incontri in appena quindici giorni, un test che ci dirà dove vuole arrivare questa squadra che, ricordiamo, è stata costruita in tutta fretta soltanto 25 giorni addietro.

Al termine dell’incontro, mister Bruno Trocini si è presentato alla stampa manifestando la sua piena soddisfazione per il risultato conseguito e per la bella prova dei suoi ragazzi che man mano che passa il tempo dimostrano sempre più affiatamento ed amalgama. “La squadra è in una fase di costante crescita -ha detto mister Trocini- sia di prestazioni che di mentalità. Visti gli incontri ravvicinati che ci attendono ho ritenuto necessario dare ad alcuni un turno di riposo per farli rifiatare. Oggi, un lavoro molto proficuo dietro le punte lo ha svolto Barillà, il suo dinamismo ed imprevedibilità hanno consentito agli esterni di salire e creare le maggiori opportunità sotto porta. Il fatto poi di giocare, ancora una volta sul sintetico -ha proseguito Trocini- non è un problema perché siamo consapevoli che non solo noi ma tutti dobbiamo adattarci anche a questo tipo di terreno. Inoltre, sono consapevole del fatto che le aspettative su di noi sono alte e per questo cercheremo di continuare su questa strada che, al momento, sta dando i suoi frutti”

GIOIESE-REGGIO CALABRIA 0-2

MARCATORI: 58′ Marras, 86′ Cham

GIOIESE – Ammirati (2004); Miliziano (70′ D’Aleo), Ruffino (2004), Orazzo, Scalon, Corso (15′ Ferrante), Toskic, Sofrà (2005) (70′ Ficarra), De Marco, Moscardi (81′ Rizzo), Casadidio (2004) (70′ Gucciardi). a disposizione: Iannì, Monteleone, Belluzzi, Guerrisi. Allenatore: Viola

LFA REGGIO CALABRIA -(3-4-1-2) – Martinez; Ingegneri, Kremenovic (66′ Aquino), Zanchi; Dervishi (2003) (78′ Martiner), Mungo (88′ Salandria), Zucco (2004) (70′ Ponzo), Cham (2005); Barillà; Marras, Perri (2005) (81′ Coppola). a disposizione: Velcea, Ricci, Bianco, Provazza. Allenatore: Trocini

arbitro: Frasynyak di Gallarate assistenti: Gigliotti – Fanara









Pasquale Rosaci