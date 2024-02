Lorica si prepara all'apertura delle piste da sci: novità per gli appassionati!

Dal 13 gennaio, Due Nuove Piste Saranno Pronte a Accogliere gli Sciatori a Valle Inferno"

A partire dal prossimo sabato, 13 gennaio, gli appassionati di sci potranno godere dell'apertura di due nuove piste a Lorica. È quanto annunciato da Ferrovie della Calabria attraverso un comunicato ufficiale. Queste due piste sono Valle Inferno 1 e Valle Inferno, e l'apertura è resa possibile grazie alle abbondanti nevicate degli ultimi giorni, che hanno consentito agli operatori di garantire la sicurezza sulle piste Valle Inferno. Per quanto riguarda le piste Rientro e Cavaliere, al momento la quantità di neve non è ancora sufficiente, ma non appena le condizioni lo permetteranno, anche queste piste saranno pronte per gli sciatori.

Segui attentamente la pagina ufficiale Facebook "Impianti Lorica Ferrovie della Calabria" per ricevere aggiornamenti tempestivi sullo stato d'uso delle piste di Lorica. È sempre emozionante vedere nuove opportunità per gli amanti dello sci, e questa notizia è sicuramente un motivo di gioia per chi ama questo sport!