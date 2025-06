Love Ghost – è uscito il video di “Scrapbook”

Tempo di lettura: ~2 min

“Scrapbook” è la seconda collaborazione tra i Love Ghost e The Skinner Brothers.

Il brano unisce le diverse storie e gli eventi della vita degli ultimi anni: dolori e nuovi inizi, vittorie e sconfitte. Finnegan Bell dei Love Ghost afferma: “Sono tutti incollati alla mia anima come un album di cartapesta“.

Dopo il successo della loro prima collaborazione “Freedom in a Padded Cell”, entrambe le band erano ansiose di lavorare ancora insieme. Aspettatevi diversi altri singoli e l’annuncio di un tour insieme a breve.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=5u50piUFH6I

I Love Ghost combinano rock alternativo, grunge, metal, pop-punk, musica acustica, hard rock e altri generi. I testi delle canzoni hanno un tocco emo e poetico, affrontando spesso traumi e problemi di salute mentale a testa alta. Selezionati per Rockpalast (trasmesso in tutta la Germania), si sono esibiti dal vivo in 4 continenti. In Messico, hanno collaborato con artisti tra cui Adan Cruz, Santa RM, Dan Garcia, Ritorukai, Wiplash, Blnko, Rayben, El Burger e molti altri. A livello globale hanno collaborato a brani con The Skinner Brothers (Regno Unito), Rico Nasty, Bali Baby e a un intero album con SKOLD.

Hanno ottenuto pubblicazioni da Rolling Stone Magazine (presentati più di 10 volte), Sonic Seducer, Playboy, Time-Out Mexico, Clash magazine, Lyrical Lemonade, EARMILK, Backseat Mafia, Alternative Press e molti altri.

Gli Skinner Brothers hanno fatto un tour nel Regno Unito con i Libertines e hanno supportato Rat Boy e Mike Skinner and The Streets. Nell’autunno del 2021, gli Skinner Brothers sono stati in tour come principale supporto per i Kasabian nel tour nelle arene del Regno Unito della band.

Gli Skinner Brothers si sono esibiti in festival come l’Isle of Wight Festival e il Neighbourhood Weekender, dove sono stati headliner sul palco di Viola Beach.

Nel 2022, la band sarà headliner del Soul Boy II Tour in tutto il Regno Unito, inclusa l’O2 Academy Islington a Londra e suonerà allo Stockton Calling Festival, allo Splendour Festival, al Bingley Weekender, all’O2 Academy di Leeds e all’O2 Ritz di Manchester con gli Sherlocks, e con The Music, The Cribs, The Coral e The Snuts al Temple Newsam Park di Leeds.

