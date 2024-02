Luce Viola a Simeri Crichi: un'iniziativa che unisce e illumina la comunità

Simeri Crichi - La notte si tinge di viola nel cuore del comune di Simeri Crichi, dove la storica torre del castello Bizantino si illumina in segno di solidarietà verso chi vive l'epilessia. Questo gesto simbolico, che ha coinvolto l'intera comunità, è il frutto dell'iniziativa della vicesindaca Giusy Pugliese e trova pieno sostegno nel Sindaco Davide Zicchinella, pediatra di professione, che vede in queste azioni non solo un atto di amministrazione, ma di umanità.

In una recente intervista, il Sindaco ha espresso il suo orgoglio per l'unione mostrata dall'amministrazione comunale: "Quando Giusy ha proposto questa idea, ho subito capito che era più di un semplice gesto. È un segnale forte della nostra volontà di essere vicini a chi affronta quotidianamente le sfide dell'epilessia, e di farlo insieme, come comunità unita."

L'evento ha catalizzato l'attenzione non solo dei cittadini di Simeri Crichi ma ha risonanza ben oltre i confini comunali, diventando simbolo di una politica che mette al centro le persone e la loro qualità di vita. Il colore viola, scelto in quanto simbolo internazionale dell'epilessia, non ha solo illuminato un edificio storico, ma ha anche acceso una luce di speranza per coloro che spesso si trovano a combattere contro pregiudizi e mancanza di informazione.

"L'epilessia è ancora circondata da misconcezioni e stigma," continua il Sindaco Zicchinella, "e iniziative come questa sono essenziali per rompere il silenzio e promuovere una maggiore consapevolezza. È questo il senso del nostro impegno: fare politica con e per le persone."

L'impegno dell'amministrazione comunale di Simeri Crichi è chiaro: costruire una comunità che non si limita a celebrare ricorrenze, ma che si impegna in modo concreto e continuativo per il benessere dei suoi abitanti. Con l'illuminazione della torre, Simeri Crichi ha dimostrato che l'unione e la collaborazione non sono solo parole, ma azioni che portano a risultati tangibili e a una comunità più forte e coesa.