L'Umg si prepara al rinnovo del Rettore e dei Direttori di Dipartimento

E’ tempo di elezioni all’Università Magna Graecia che si prepara al rinnovo delle cariche più importanti, ovvero quella del Magnifico Rettore e dei Direttori di Dipartimento.

Per quanto riguarda il Rettorato che sarà in carica per il sessennio 2023-2029, l’Ateneo catanzarese ha indetto le votazioni a partire dal prossimo 1 novembre 2023.

Gli aventi diritto potranno esprimere la propria preferenza in tre giornate: il 21 giugno, il 28 giugno e il 5 luglio dalle 9.30 alle 17 presso il seggio elettorale sito nell’area biomedica (corpo H, livello -1, aula Magna A).

Secondo il regolamento dell’Umg, le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12 del 5 giugno alla Direzione Generale ubicata nel Campus di Germaneto.

In merito ai futuri Direttori di Dipartimento che guideranno il Diges (Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia), Medicina Sperimentale e Clinica, Scienze della Salute, Scienze Mediche e Chirurgiche, le elezioni si svolgeranno il 9 ottobre.

Il luogo del seggio elettorale sarà sempre nell’edificio delle bioscienze (corpo H, livello 1, aula Magna B) e le votazioni si terranno il 21 giugno 2023 dalle 9.30 alle 17.

Gli aspiranti Direttori di Dipartimento dovranno presentare la propria candidatura entro le 12 del 8 giugno presso la Direzione Generale dell’Ateneo. Il Direttore è eletto fra i Professori di prima fascia di ruolo o a contratto a tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell’elezione.

L’elettorato passivo, invece, è riservato a coloro ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Quello attivo compete ai Professori di ruolo di I e II fascia, ai professori a contratto, ai ricercatori di ruolo e a contratto afferenti al Dipartimento.

Valentina Noto