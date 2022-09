Lutto nel giornalismo calabrese. E' morto il giornalista Giuseppe Pipicella

BOVALINO (RC), 02 MAR - E’ morto nella serata di ieri, nel reparto di rianimazione presso l’ospedale civile di Locri (Rc), il giornalista Giuseppe Pipicella, storica firma della Gazzetta del Sud in qualità di corrispondente da Bovalino e delle aree limitrofe. Nato a Careri (Rc) il 1° maggio 1938, viveva da moltissimi anni a Bovalino marina (Rc) dove era diventato per tutti un punto di riferimento ed una fonte inesauribile di notizie, tant’è che chi volesse sapere qualcosa in più su un determinato accaduto lo fermava per strada, e lui, con la sua solita cordialità e gentilezza ascoltava, e se poteva, soddisfava quella voglia di conoscere.

Pipicella era un giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Calabria dall’11 febbraio 1978, personaggio d’altri tempi che è diventato negli anni un vero maestro del settore e di vita vissuta per i tanti giovani che spesso si fermavano a chiedergli consiglio. Era facile vederlo in giro sempre con la sua macchinetta fotografica in mano, soprattutto in occasione delle partite interne della Bovalinese di cui era un appassionato tifoso; puntuali, precise e meticolose le sue infinite corrispondenze che toccavano vari settori: cultura, cronaca, spettacolo e politica. Profondo cordoglio è stato espresso dal Segretario Generale Aggiunto FNSI e Segretario del Sindacato Gionalisti della Calabria, Carlo Parisi: “le straordinarie doti umane e professionali, messe sempre al servizio della verità in un territorio particolarmente difficile, come quello della Locride, nel quale il ruolo del giornalista è di vitale importanza per la vita della comunità. Un signore del giornalismo che ha saputo conquistare il cuore dei lettori e dei giovani colleghi che in lui hanno sempre riconosciuto un maestro”.

La salma, che è attualmente esposta presso la sala adibita ad obitorio dell’Ospedale civile di Locri, giungerà in serata (ore 19 circa), presso l’abitazione ubicata in Via Virgilio n.4. I funerali avranno luogo nella giornata di domani 03/03/2020 con inizio alle ore 15, nella chiesa San Francesco di Paola a Bovalino marina.

A nome mio personale e di tutta la redazione di Infooggi.it porgo le più sentite condoglianze alla famiglia del caro collega scomparso.

(Pasquale Rosaci)