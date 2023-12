Lutto nel mondo del calcio: deceduto in un incidente stradale l'ex portiere Marco Taraborrelli

Tragico schianto a pochi metri da casa: Taraborrelli lascia moglie e due figli, commozione e cordoglio invadono i social media

Tragicamente, l'ex portiere di calcio Marco Taraborrelli è deceduto in un incidente stradale avvenuto a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. L'incidente è stato così violento che Taraborrelli è stato espulso dal veicolo, morendo sul colpo. Era una figura ben nota nel mondo del calcio, specialmente in Abruzzo. Lascia dietro di sé una moglie e due figli.

Oggi, alle 15:30, si terrà una cerimonia funebre in sua memoria presso la chiesa di San Luigi Gonzaga a Pescara. Taraborrelli aveva 42 anni e la notizia della sua scomparsa ha lasciato sconvolti molti che lo conoscevano. Ha avuto una carriera calcistica varia, giocando per diverse squadre, tra cui Notaresco, Pergolese, Miglianico e Ripa Teatina, e ha anche avuto un'esperienza in Serie A greca con l'Olympiakos Pireo.

Oltre alla sua carriera sportiva, Taraborrelli aveva lavorato come cuoco al ristorante Storico di Villamagna. Anche se la sua famiglia risiede a Pescara, lui si era trasferito a Ripa Teatina, il suo paese natale, dove è avvenuto l'incidente. Secondo quanto riportato da ChietiToday, la sua auto, una Toyota Rav, si è scontrata violentemente contro una recinzione metallica, causando la sua espulsione dal veicolo e la sua morte immediata.

Le autorità, tra cui vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri, sono intervenute sul luogo dell'incidente. Il corpo è stato poi trasportato all'ospedale di Chieti e successivamente restituito alla famiglia. In questo momento di grande dolore, numerosi sono i messaggi di cordoglio sui social media per onorare la memoria di Marco Taraborrelli.