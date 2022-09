M5S, Attenzione alta su caso sollevato da Amm. Binelli Mantelli, presentata interrogazione a Ministero Difesa

ROMA 18 FEB - “La segnalazione fatta a mezzo stampa dall’Ammiraglio Binelli Mantelli, già Capo di Stato Maggiore Marina e Difesa, riguardo il possibile trasferimento del Gruppo Aerei Imbarcati (Grupaer) della Marina militare dalla base di Grottaglie a quella dell’Aeronautica di Amendola (Foggia), è stata già attenzionata al ministero della Difesa tramite una interrogazione parlamentare a prima firma Ermellino”.

Lo fanno sapere i deputati tarantini del MoVimento 5 Stelle, Cassese, De Giorgi ed Ermellino. “Come si suol dire, la notizia ha rappresentato un fulmine a ciel sereno che, proprio per questo, merita chiarezza sugli eventuali motivi di una tale decisione e in un secondo tempo sulle tempistiche previste per il possibile trasferimento.

Se tali informazioni rilevate dall’Ammiraglio Binelli Mantelli dovessero rivelarsi reali, non potremmo non essere d’accordo con lui quando appunto parla di avvilimento ulteriore dell’indotto tarantino, già duramente colpito dalla crisi dell’ex Ilva.

Anche perché, nell’ottica di riconversione e diversificazione delle attività economiche del territorio, la notizia del trasferimento del Grupaer stride fortemente. In attesa di conoscere i dettagli della vicenda e le potenziali soluzioni da parte del ministero della Difesa, ci accodiamo in qualità di rappresentanti politici del territorio alle preoccupazioni espresse dall’Ammiraglio, in particolare quando afferma che il trasferimento potrebbe essere avvertito dal Tarantino come una ulteriore pugnalata alle spalle”, concludono i deputati del MoVimento 5 Stelle.