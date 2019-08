Mafia: prefetto Genova, in porto droga e traffico uomini

GENOVA, 6 AGOSTO - I traffici che avvengono nel porto di Genova non sono solo quelli che riguardano il traffico di stupefacenti "ma ci sono anche merce contraffatta, rifiuti pericolosi e traffico di esseri umani". Lo ha detto il prefetto di Genova Fiamma Spena che ha convocato in prefettura un tavolo "per mettere a fattore comune un patrimonio di conoscenza sul tema del porto e dei traffici illeciti che in questo porto avvengono. Diciamo che il porto di Genova per la sua complessità e per la sua centralità da un punto di vista economico presenta anche delle criticità. Per questo abbiamo inteso accendere un focus sula sicurezza e sulla legalità nell'ambito del porto mettendo a fattor comune iniziative e esperienza".

Di recente, ha aggiunto Spena, una relazione della Direzione centrale dei servizi antidroga ha detto che "dal porto di Genova passa il 30% dell'eroina a livello nazionale e cocaina. Genova è uno scalo importante per i traffici illeciti soprattutto dopo che si sono destabilizzate alcune strutture di 'ndrangheta che lavoravano a Gioia Tauro. Ma non ritengo - ha concluso - che si possa parlare di trasferimento di determinate strategie dallo scalo di Gioia Tauro a Genova perché diversi sono contesto, presenza e controllo del territorio. Ma è comunque un porto che attira gli interessi e l'attenzione della criminalità organizzata".