Maida: al via la realizzazione di un parco giochi con i fondi regionali grazie a On. Antonio Montuoro

Maida: al via la realizzazione di un parco giochi con i fondi regionali grazie a Montuoro Il comune di Maida avrà un parco giochi per bambini, questa opera sarà resa possibile grazie al contributo di 100 mila euro, ottenuto tramite un emendamento alla Legge di assestamento di Bilancio 22-24 della Regione Calabria.

Maida è uno dei 13 comuni della Regione che beneficiano di tale contributo.

Grazie a questo contributo Maida avrà un Parco Giochi che non graverà sulle casse comunali per i futuri anni.

Questo risultato è frutto dell'impegno profuso dal Presidente della Commissione Bilancio della Regione Calabria On. Anto

nio Montuoro che ha voluto dare un importante segnale di sostegno al comune lametino.

"Da quando ci siamo insediati - dichiara il sindaco Galdino Amantea - con la costante presenza presso gli uffici e dipartimenti della Cittadella regionale, cerchiamo di costruire, a tutti i livelli, un proficuo rapporto istituzionale tra gli Enti per poter realizzare quelle opere necessarie allo sviluppo del nostro territorio.

Solamente con un sano e costruttivo dialogo con la Regione potremo migliorare la vivibilità nel nostro Comune.

Non molto tempo fa abbiamo dovuto prendere la sofferta decisione di spostare i soldi, di un mutuo acceso dall’ex amministrazione, per la realizzazione di un parco giochi in favore del cofinanziamento di uno dei nostri palazzi storici più importanti.

In quel momento - continua Amantea - non avevamo alternative: avremmo perso un contributo di 1 milione di euro, ma non abbiamo mai considerato le esigenze dei bambini come sacrificabili. Prova ne è che il primo finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche è stato proprio dedicato ai più piccoli. Il loro benessere è prioritario. Non è un caso infatti che la maggior parte delle nostre iniziative estive e natalizie siano state dedicate proprio a loro.

L’area individuata per la realizzazione dell’opera è quella della villetta Falcone e Borsellino che potrà finalmente avere quella degna riqualificazione e diventare il centro di aggregazione dei più piccoli nel cuore del rione più popoloso del nostro comune.

Un grazie particolare inoltre al nostro competente ufficio tecnico per aver curato tutta la parte tecnica ed amministrativa”.