Maida, arrestato 25enne: nascondeva oltre 3 chili di marijuana in casa

MAIDA – Un intervento per una lite domestica si è trasformato in una scoperta inaspettata per i carabinieri di Maida.

Durante un controllo in un'abitazione, i militari hanno rinvenuto oltre tre chilogrammi di marijuana, portando all’arresto di un giovane di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è ora agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento e la scoperta

I carabinieri erano stati allertati per una segnalazione di lite in un’abitazione privata.

Giunti sul posto, hanno notato subito l’atteggiamento sospetto e il nervosismo del giovane.

Ma a destare ancora più sospetti è stato l’intenso odore di marijuana che impregnava l’ambiente.

A quel punto, i militari hanno deciso di procedere con una perquisizione approfondita.

Il ritrovamento della droga

All’interno dell’abitazione, la marijuana è stata trovata suddivisa in diverse buste di plastica termosaldate e conservata in recipienti di vetro, un chiaro segnale della possibile destinazione allo spaccio.

La sostanza stupefacente sarà ora sottoposta ad analisi di laboratorio per accertarne la qualità e la composizione.

Le conseguenze per il 25enne

Il giovane, con precedenti di polizia, è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

L’operazione dei carabinieri conferma l’attenzione costante delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.

Un fenomeno da contrastare

L’episodio di Maida si inserisce in un contesto più ampio di lotta alla diffusione della droga, un problema che coinvolge anche le piccole realtà cittadine.

Le forze dell’ordine continuano a monitorare il territorio con controlli mirati per arginare il fenomeno dello spaccio e garantire la sicurezza dei cittadini.

L’arresto di questo giovane rappresenta un ulteriore passo avanti nella battaglia contro la diffusione delle sostanze stupefacenti, con l’auspicio che azioni di questo tipo possano contribuire a dissuadere chiunque sia coinvolto in attività illecite legate alla droga.