Maija Greta Kaartama Le Funzioni Vitali: Ritratti dell'Umanità

24 – 29 Maggio, 2025 Rossocinabro Via Raffaele Cadorna, 28 00187 Roma A cura di Cristina Madini

Inaugurazione: Sabato 24 maggio orario 18:00-20:00

Sarà presente S.E. l'Ambasciatore della Repubblica di Finlandia Matti Lassila

Entrata libera

Siamo lieti di presentarvi la prima, attesissima mostra personale dell'artista finlandese Maija Kaartama, un'esplorazione pittorica intensa e penetrante della nostra stessa essenza.

Le tele di Kaartama non si limitano a ritrarre la forma umana, ma si addentrano nella sua dimensione più intima e spirituale, trascendendo i confini della semplice anatomia per toccare le corde profonde del nostro essere.

Questa esposizione offre uno spazio di contemplazione silenziosa, un invito a confrontarsi con le domande più antiche e universali: chi siamo veramente? Cosa significa incarnare l'umanità, essere Homo sapiens, individui irripetibili eppure parte integrante di un disegno cosmico più vasto, sospesi in questo effimero istante del flusso vitale?

I titoli stessi delle opere – "Casa", "Consapevolezza", "Empatia" e "Penso" – agiscono come chiavi d'accesso a questo mondo interiore, guidandoci attraverso concetti rappresentativi e simbolici.

Maija Kaartama ci invita a varcare la soglia di un universo pittorico di rara suggestione, dove la natura si spoglia della sua apparente alterità per rivelare un'eco sorprendente della nostra umanità.

I suoi "paesaggi che sembrano umani" non si traducono in semplici figure antropomorfe, bensì in visioni evocative in cui la forma, la composizione e la disposizione degli elementi naturali innescano una potente illusione di familiarità.

Davanti alle sue tele, montagne si ergono maestose come busti pensanti, custodi di silenziose riflessioni. Valli sinuose si curvano come schiene quiete, portatrici di storie sussurrate dal vento. Alberi solitari si protendono verso il cielo come braccia tese in un gesto di contemplazione, mentre onde alte e di un rosso intenso irrompono sulla tela come manifestazioni vibranti di consapevolezza.

Attraverso questo linguaggio visivo unico, Maija Kaartama trasforma la natura in uno specchio profondo della nostra interiorità. Le sue opere riflettono la complessità delle nostre emozioni più intime, la risonanza dei nostri interrogativi esistenziali e la nostra intrinseca connessione con il mondo che ci circonda.

Ogni tela diviene così un invito a contemplare il paesaggio esteriore come un riflesso del nostro paesaggio interiore, un dialogo silenzioso tra l'anima umana e l'anima del mondo.

Questa mostra, resa possibile grazie al prezioso sostegno della Fondazione Culturale Finlandese e del Fondo Alice Kaira, si pone in ideale continuità con il tema delle "Identità" ampiamente esplorato da Rossocinabro nella collettiva del maggio 2025, offrendo ora uno sguardo monografico sulla singolare visione di un'artista capace di tradurre in pittura le sfumature più intime dell'essere.

Vi invitiamo calorosamente a immergervi nel mondo di Maija Kaartama, un'occasione per interrogare il mistero dell'essere attraverso la vibrante eloquenza della pittura.

(Cristina Madini)

Maija Greta Kaartama (nata nel 1996 a Helsinki) è un'artista visiva che vive e lavora tra la Finlandia e l'Italia.

Attualmente il suo lavoro si concentra sulla pittura.

La sua prima mostra personale, Le Funzioni Vitali, si terrà alla Galleria Rossocinabro di Roma nel maggio 2025. La mostra è presentata con il generoso sostegno della Finnish Cultural Foundation e della Alice Kaira Foundation, che hanno scelto di sostenerla come giovane artista agli inizi della sua carriera.

Parallelamente al suo lavoro nelle belle arti, è attivamente coinvolta nel design, con particolare attenzione ai tessuti e all'interior design.

Nel 2020, Maija ha fondato Profondo Design Oy, un'azienda di design specializzata in tovaglie artistiche.

Credit image: Intergenerational transmission of information (part.)by Maija Kaartama

https://rossocinabro.com/kaartama/

