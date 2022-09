Maltempo:800 interventi dei Vvf al Nord, salvi 6 camperisti. Si cercano due persone disperse in Piemonte

TORINO, 03 OTT - Sei persone in un camper sono state salvate dall'elicottero dei vigili del fuoco Drago 55 a Vercelli. Il gruppo si era rifugiato sul tetto del mezzo che, parcheggiato in campo da cross nella zona a Est della città, era stato sommerso dall'esondazione del Sesia. All'alba l'operazione di soccorso, svolta in condizioni meteo proibitive.



È dal pomeriggio di ieri che il maltempo sta interessando gran parte del Piemonte e in particolare le provincie di Cuneo, Vercelli, Biella, Novara e Verbania. Le squadre di vigili del fuoco hanno svolto finora 130 interventi per smottamenti, allagamenti diffusi e danni d'acqua in genere. Nel cuneese chiuso il tunnel di Col di Tenda a causa di una frana, un italiano risulterebbe disperso dopo essere stato travolto dalle acque di un torrente: in corso le ricerche svolte da vigili del fuoco francesi e italiani. Un disperso anche a Varallo (VC), lungo la S.P.105, dove una vettura è precipitata nelle acque del fiume Sesia a causa dell'improvviso cedimento del manto stradale.



A Limone Piemonte, Ormea e Garessio diverse abitazioni sono state sgomberate per l'esondazione di corsi d'acqua. A Biella lo straripamento del torrente Cervo ha causato il cedimento parziale di un edificio, chiusi alcuni tratti della A4 per esondazioni. In supporto al dispositivo di soccorso regionale è stato disposto l'invio di una squadra fluviale dal Comando di Milano a Vercelli e di un modulo di soccorso acquatico dalla Direzione Emilia Romagna a Verbania. Interessate dal maltempo anche le provincie di Genova, Imperia, Savona e La Spezia. Le squadre, rafforzate con il richiamo di personale libero dal servizio e con l'invio di rinforzi dall'Emilia Romagna, hanno svolto 200 interventi per smottamenti, allagamenti diffusi e danni d'acqua in genere.



A Ventimiglia, in una zona campestre, il crollo di un ponte sul fiume Roja. Operazioni di soccorso anche nei comuni di Chiavari, Sestri Levante, Casarza Ligure, Triora, Mendatica e Borghetto Vara. ancora in atto. Più di 130 interventi nella provincia di Varese, a Cittiglio e a Laveno le situazioni di maggiore criticità con alcune abitazioni sgomberate a causa delle inondazioni. Operazioni di soccorso ancora in atto. (immagine di repertorio)