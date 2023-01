Maltempo: Allerta arancione della Protezione civile : dopo le tempeste di Thor irrompe Attila con bufere di neve e nubifragi. Dopo il forte maltempo provocato dal Ciclone Thor, ora ci pensa Attila a sconquassare l'atmosfera sul nostro Paese con nubifragi ed improvvise bufere di neve.

In questi giorni il bacino del Mediterraneo sembra essersi trasformato in una vera e propria polveriera carica di energia provocata da una reiterata circolazione ciclonica. Quest'ultima, da un lato prede energia dalle gelide correnti in discesa dal Nord Europa e nel contempo, nel suo movimento in senso anti orario, richiama aria ancora più fredda dai quadranti nord-orientali del vecchio continente.

In queste ultime ore ci ha pensato Attila, un nuovo impulso d'aria gelida a rinvigorire l'aria ciclonica che dalla Sardegna si è spostata verso levante. In queste ore infatti, il suo centro motore lo troviamo al largo delle coste pugliesi. Al momento il quadro meteorologico risulta assai instabile su gran parte delle regioni centrali adriatiche e sul comparto del basso Tirreno. Si segnalano infatti piogge sparse e qualche nevicata fino a bassa quota sui rilievi abruzzesi e molisani.

Ma come evolverà la situazione nelle prossime ore?

Nel corso della giornata saranno possibili ancora delle nevicate fin sulle coste di Marche, Abruzzo e Molise, sferzate dai freddi venti di Bora. Nelle zone interne sono attesi accumuli davvero rilevanti con oltre mezzo metro di neve fresca già a quote collinari. Rischio invece di temporali, a causa dei contrasti tra masse d'aria diverse, su Puglia, Calabria e Sicilia, dove non si può escludere anche il pericolo di grandine: su queste ultime regioni la neve si farà vedere fino a quote molto basse, localmente fin sulla bassa collina (350/500 metri).

La cartina qui sotto, con gli ultimi aggiornamenti, conferma tale possibilità: in rosa/viola sono indicate le zone a rischio neve, mentre in quelle evidenziate con il blu sarà esclusivamente pioggia con accumuli prossimi anche ai 40mm.

Sul resto del Paese invece, il meteo si manterrà più stabile anche se non mancherà il passaggio di nubi sparse che non daranno comunque luogo ad effetti rilevanti.

Ma l'atmosfera sarà destinata a mantenersi fredda e corrucciata anche in quel di Domenica quando potrebbe tornare qualche disturbo pure su alcuni angoli del Nordest. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

Per la giornata di oggi, sabato 21 gennaio 2023: ecco il dettaglio

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Iglesiente, Bacino del Tirso

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Tanagro, Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno, Salento

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Iglesiente, Gallura, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenic