Maltempo estremo in arrivo sull’Italia: rischio supercelle e grandinate, Ecco le zone a rischio

Allerta meteo: in arrivo temporali violenti, grandine grossa e raffiche di vento. Piemonte, Lombardia e Veneto sotto osservazione

Italia, 21 maggio 2025 – Un’intensa ondata di maltempo si sta abbattendo su diverse regioni del Nord Italia, con la concreta minaccia di supercelle temporalesche e grandinate di grosse dimensioni. Le autorità meteo lanciano l’allarme: nei prossimi giorni, il rischio di eventi estremi sarà molto elevato, soprattutto in Piemonte, Lombardia e Veneto.

Supercelle: cosa sono e perché fanno paura

Nel linguaggio meteorologico, le supercelle rappresentano i temporali più intensi e pericolosi in assoluto. A distinguerle è la presenza di un mesociclone, un vortice d’aria in rotazione che alimenta il sistema temporalesco rendendolo duraturo, violento e spesso imprevedibile.

Con il caldo anomalo che ha interessato gran parte del Nord Italia nei giorni scorsi e l’aumento dell’umidità nei bassi strati atmosferici, si è venuta a creare un’enorme quantità di energia potenziale favorevole allo sviluppo di celle temporalesche estremamente potenti. In questo contesto, aumenta anche il rischio di downburst, violente raffiche discendenti di vento, e nei casi più estremi, la formazione di trombe d’aria.

Finale Ligure: prime criticità in Liguria

Il maltempo ha già colpito duramente alcune zone. In Liguria, e in particolare a Finale Ligure, si registrano gravi disagi a causa dell’esondazione del torrente Pora nei pressi di Finalborgo. L’acqua ha superato gli argini in corrispondenza del supermercato Eurospin, provocando allagamenti e danni. Si tratta purtroppo solo di un primo segnale di ciò che potrebbe verificarsi nelle prossime ore.

Previsioni meteo: le zone più colpite tra il 21 e il 22 maggio

Mercoledì 21 maggio è attesa una prima ondata di temporali su Piemonte, Lombardia e Veneto, con fenomeni localmente intensi già nel corso della giornata.

Giovedì 22 maggio sarà la giornata più critica. L’arrivo di aria fredda e instabile in quota favorirà un’esplosione di fenomeni violenti.

Piemonte: attenzione alle province di Torino, Vercelli e Novara

Lombardia: rischio elevato per Milano, Monza, Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi

Veneto e Friuli Venezia Giulia: temporali e grandinate in arrivo dal pomeriggio

I modelli evidenziano la concreta possibilità di grandine con chicchi fino a 2 o 3 centimetri, accompagnati da raffiche di vento superiori ai 100 chilometri orari. Alcuni accumuli potrebbero creare disagi alla circolazione stradale e ferroviaria, oltre a danni a colture e veicoli.

Centro-Sud più stabile grazie all’anticiclone africano

Mentre il Nord Italia sarà teatro di maltempo estremo, il Centro-Sud continuerà a beneficiare della protezione offerta dall’anticiclone africano, che garantirà tempo stabile, ampie schiarite e temperature sopra la media stagionale, fatta eccezione per qualche rovescio isolato lungo l’Appennino centrale.

Consigli degli esperti

Il Centro Meteo invita alla massima prudenza, soprattutto in caso di spostamenti nelle aree a rischio. Si consiglia di:

Evitare zone esposte come strade alberate, sottopassi e corsi d’acqua

Parcheggiare l’auto in luoghi sicuri lontano da alberi e tettoie

Seguire costantemente gli aggiornamenti meteo ufficiali

