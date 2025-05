Maltempo in arrivo sull’Italia: vortice afro-mediterraneo porterà piogge intense e criticità a partire da mercoledì

Tempo di lettura: ~3 min

Catanzaro, 14 maggio 2025 – Una nuova perturbazione di origine afro-mediterranea si prepara a investire l’Italia, portando con sé piogge intense, temporali e condizioni meteo avverse su diverse regioni, in particolare al Sud. Il peggioramento inizierà nella giornata di mercoledì e proseguirà almeno fino a venerdì. Si tratta di un sistema depressionario che merita particolare attenzione per la sua dinamica e per le potenziali criticità che potrebbe innescare sul territorio nazionale.

Origine del vortice: affondo freddo sul Nord Africa

L’attuale configurazione sinottica mostra lo sviluppo di un vortice ciclonico tra il Marocco e l’Algeria, dove già si osservano temporali sparsi. Nelle prossime 24 ore, l’ingresso di correnti fredde nord-europee sul Nord Africa contribuirà ad approfondire il minimo barico. Questa dinamica atmosferica spingerà il sistema verso la Tunisia, per poi dirigersi sul Mar Ionio tra giovedì e venerdì. Il suo transito sarà responsabile di un peggioramento diffuso delle condizioni meteo su gran parte della penisola.

Previsioni meteo: i dettagli giorno per giorno

Mercoledì 15 maggio: prime avvisaglie in Sardegna e Sicilia

Mercoledì il maltempo inizierà a colpire la Sardegna, con rovesci e temporali in intensificazione dal pomeriggio, in particolare sui settori meridionali. Nubi in aumento anche sulla Sicilia, dove i fenomeni più significativi sono attesi nella notte. Sul resto d’Italia il tempo resterà in prevalenza stabile, con cieli sereni o velati e solo qualche piovasco isolato lungo i rilievi.

Le temperature saranno stabili o in lieve aumento, mentre i venti orientali cominceranno a rinforzare sulle Isole Maggiori. Mari poco mossi, ma con moto ondoso in aumento a partire dai bacini occidentali.

Giovedì 16 maggio: perturbazione in estensione al Sud e al Nord

Il cuore del vortice si posizionerà sulla Tunisia, favorendo un’intensificazione dei fenomeni sulle Isole Maggiori. Dalla mattina sono previsti temporali localmente violenti su Sicilia e Sardegna. Nel pomeriggio-sera il maltempo raggiungerà Calabria, Basilicata, Puglia e Campania.

Anche il Centro subirà un peggioramento, con rovesci su Lazio e Abruzzo tra tarda serata e notte. Al Nord, temporali con grandinate potrebbero colpire localmente entro fine giornata, specie in pianura padana occidentale.

Temperature in calo al Sud, stabili altrove. Venti ciclonici forti, mari fino a molto mossi.

Venerdì 17 maggio: maltempo persistente al Sud, instabilità al Nord

Venerdì il vortice mediterraneo si sposterà sullo Ionio, influenzando direttamente le condizioni meteo del Mezzogiorno. Attesi temporali intensi tra Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia orientale.

Al mattino saranno ancora possibili rovesci residui anche sul medio Adriatico e sulle pianure del Nord-Est, ma la tendenza sarà verso un progressivo miglioramento, in particolare sulla Sardegna.

Le temperature scenderanno ulteriormente, mentre i venti resteranno sostenuti e i mari risulteranno da molto mossi ad agitati, soprattutto nel settore ionico.

Conclusioni: attenzione alle allerte meteo e agli aggiornamenti locali

Il peggioramento delle condizioni meteorologiche sarà progressivo ma deciso. Si raccomanda di seguire con attenzione gli aggiornamenti dei bollettini meteo regionali e le eventuali allerte della Protezione Civile. L’interazione tra il vortice afro-mediterraneo e una saccatura scandinava potrebbe accentuare la severità dei fenomeni in alcune aree. (3Bmeteo)