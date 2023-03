Mandato di arresto per Putin e visita di Xi Jinping a Mosca: tensioni internazionali. La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin per il crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione (bambini) e di trasferimento illegale di popolazione (bambini) dall'Ucraina alla Russia. Mosca ha risposto affermando che le decisioni della Corte penale internazionale non hanno alcun significato. Nel frattempo, il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha dichiarato di non sostenere un cessate il fuoco in questo momento, poiché favorirebbe Mosca. Il primo ministro slovacco ha annunciato che il suo paese invierà caccia Mig-29 in Ucraina, mentre Usa e Russia continuano a litigare per il drone americano nel Mar Nero. Kiev tiene colloqui per la pace con Washington e Pechino. Il presidente turco Erdogan incontra il finlandese Niinisto a Istanbul sull'adesione di Helsinki all'Alleanza atlantica. Infine, la Cina ha fatto sapere che il presidente Xi Jinping si recherà in visita in Russia dal 20 al 22 marzo.

La notizia dell'arresto emesso dalla Corte penale internazionale contro il presidente russo ha suscitato una forte reazione da parte di Mosca, che ha respinto la decisione come priva di significato. Il primo ministro slovacco ha invece annunciato l'invio di caccia Mig-29 in Ucraina, mentre gli Stati Uniti continuano a sostenere la posizione dell'Ucraina contro la Russia, rifiutando un cessate il fuoco che potrebbe favorire Mosca.

Kiev tiene colloqui per la pace con Washington e Pechino, mentre gli Stati Uniti e la Russia litigano per un drone americano nel Mar Nero. Nel frattempo, il presidente turco Erdogan ha incontrato il finlandese Niinisto per discutere dell'adesione di Helsinki all'Alleanza atlantica.

Infine, la Cina ha annunciato che il presidente Xi Jinping si recherà in visita in Russia dal 20 al 22 marzo. Questo viaggio ha suscitato molte speculazioni e attenzione internazionale, poiché la Cina e la Russia hanno avviato una stretta collaborazione economica e politica negli ultimi anni. Il viaggio del presidente cinese potrebbe quindi segnalare una maggiore cooperazione tra i due paesi, ma potrebbe anche rappresentare una minaccia per l'Occidente.