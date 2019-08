Manovra: Di Maio, priorità salario minimo e taglio cuneo

ROMA, 6 AGOSTO - “Altra giornata intensa di lavoro e confronto a Palazzo Chigi. Ringrazio sindacati, associazioni, imprese e tutte le parti sociali intervenute al tavolo. Ho ribadito che abbiamo due grandi priorità: il taglio del cuneo fiscale per far abbassare il costo del lavoro alle imprese e l’introduzione del salario minimo per alzare la paga dei lavoratori”. Lo scrive su Facebook il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio. “Inoltre ho detto chiaramente - prosegue - che nella prossima legge di bilancio interverremo con misure a tutela di tutte le donne che devono essere messe nelle condizioni di poter lavorare serenamente anche dopo il parto. Andiamo avanti con impegno e fiducia!”, aggiunge,”.

Fonte immagine (Il Blog delle Stelle)