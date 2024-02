Manovra senato: emendamento sulle violenze alle donne approvato con 40 milioni di risorse

Manovra: Emendamento delle opposizioni sulla violenza contro le donne ottiene il via libera i40 milioni del tesoretto vengono utilizzati. Anche la maggioranza vota a favore.

ROMA - Dopo 5 ore di votazioni, la Commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera ai 4 emendamenti proposti dal governo in merito alla manovra. La seduta è stata sospesa, e il relatore è stato incaricato di presentare i risultati previsti per le ore 10.

I testi proposti dall'esecutivo riguardano diverse questioni: le pensioni di medici, insegnanti, dipendenti degli enti locali e della giustizia amministrativa; la riassegnazione delle risorse destinate al progetto del Ponte sullo Stretto; stanziamenti aggiuntivi per i salari delle forze armate e dell'ordine; finanziamenti per gli enti locali, considerando anche le modifiche apportate alle aliquote dell'Irpef.