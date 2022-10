Marco Massa: da oggi è online il video di “nonostante tu nonostante io”, il nuovo brano del cantautore

È disponibile il videoclip di “NONOSTANTE TU NONOSTANTE IO”, il nuovo brano del cantautore milanese MARCO MASSA.

Il video del brano è visibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=57NGCTUj4LU

Nel videoclip di “NONOSTANTE TU NONOSTANTE IO”, girato dall’attore teatrale e professore d’arte Danilo Da Rodda, si alternano scene di vita quotidiana, in cui sono presenti il cantautore e suo figlio che suonano rispettivamente la tromba e il clarinetto, a scene di danza.

Il brano, arrangiato dal direttore d’orchestra Marco Grasso e distribuito da Believe, racchiude sonorità ricercate provenienti dal mondo musicale del Nord Europa, ispirandosi ad artisti come Jan Bang e Jon Hassel.

«Accettarsi in una relazione è sempre difficile e la convivenza porta spesso a galla le differenze della coppia – dichiara Marco Massa – Questo brano racconta l’eccezione alla regola, ossia di come superando le difficoltà, evitando di lasciarsi al primo problema, si arriva a vivere insieme in sintonia».

Il cantautore MARCO MASSA nasce a Milano il 5 marzo 1963. Nel 1997 pubblica il suo primo EP, “Come Un Tuareg”, e due anni dopo, nel 1999, vince il premio “Città di Recanati”, ora Musicultura, per la canzone “Come Un Tuareg”. Nel 2009 pubblica “Nelle Migliori Famiglie”, il suo primo album in cui tratta temi quali la famiglia, l’amicizia e la paternità, mentre con “Io Sono Freak”, secondo album in studio pubblicato nel 2011, sposta l’attenzione su tematiche sociali, esprimendo rabbia verso la società. In quello stesso anno vince il premio “Sergio Endrigo” per il brano “Cara Milano”. Nel 2012 pubblica il suo primo album live “A volte arriva il Jazz”, registrato presso il Blue Note di Milano con ospiti quali Francesco Baccini, Renato Sellani, Tullio De Piscopo, Armando Corsi e Massimo Moriconi. Ma non solo musica: nel 2015 porta in scena, insieme alla cantante jazz Tiziana Ghiglioni, “Almost Chet”, spettacolo multimediale dedicato a Chet Baker, e in quello stesso anno vince Premio Taomoda Awards: Music & Social per il suo impegno dimostrato con lo spettacolo “Clandestino”, creato insieme all’attore e amico Danilo Da Rodda, realizzato completamente al buio presso l'Istituto dei Ciechi di Milano. Nel 2016 esce “Sono Cose Delicate”, il suo ultimo album, anticipato dal singolo “Con il fiato corto”. Due anni dopo, l’artista pubblica il video del suo ultimo brano “Boxeador”, interamente girato a Cuba.

