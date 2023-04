Margherita Fumero novella "Mary Poppins" nella commedia di Marco Predieri

In prima nazionale a Firenze il debutto di Margherita Fumero, volto molto amato di cinema e tv, in "Chi ha incastrato Mary Poppins", scoppiatante commedia dell'istrionico Marco Predieri. Debutto il 21 aprile alle 20,45, con repliche sabato 22 nello stesso orario e domenica 23 alle 1645, sul palco dello storico Teatro di Cestello nel cuore del Capoluogo Toscano. Di cosa parliamo? Di un intreccio fresco e originale, che lo stesso autore, anche inteprete in scena, ci presenta così:

"Immaginate di svegliarvi una mattina nel vostro appartamento, di iniziare la giornata con una bella doccia corroborante e, uscendo dal bagno, nudi ... di trovarvi di fronte a una perfetta sconosciuta che vi fissa impassibile - esordisce Predieri - L'idea mi è venuta un giorno, svegliandomi, dopo una cena a casa mia con amici la sera prima, con tutto ancora da rimettere.

Alzandomi ho pensato che non sarebbe stato male se mi fossi ritrovato davanti qualcuno che riordinasse al posto mio, meglio se sconosciuto, così non mi avrebbe fatto domande. Ovviamente se fosse successo forse mi sarei spaventato, oppure no? Da qui mi sono messo a scrivere, e nell'intreccio ho riversato tutte le incertezze della mia generazione, il precariato sul lavoro, le difficoltà a costruirsi una vita di coppia, a immaginarsi una famiglia. La mia Mary Poppins è diventata subito una sorta di coscienza esterna che osserva. Ovviamente però non dirò chi è ... questo è il giallo che lo spettatore dovrà scoprire venendo a teatro".

Oltre alla misteriosa Tata, sul palco salirà l'autore stesso, nei panni di un novello sposo, che condivide con la moglie, interpretata da Maria Rita Scibetta, un piccolo appartamento, dove piomba a creare ulteriore scompiglio una coppia di amici in piena crisi di gelosia. Alla fine però ogni tessera del puzle tornerà a posto, grazie proprio all'intervento della sconosciuta colf che saprà capire le esigenze dei ragazi e magari svelerà anche il suo stesso segreto ... "Chi ha incastrato Mary Poppins" debutta al Teatro di Cestello di Firenze venerdì 21 aprile, con repliche sabato 22 e domenica 23. Per prenotazioni: 055.294609 /392.2669655.