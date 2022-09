“Artisti in Corsia" Martedì 21 verranno consegnati i proventi della IV edizione. I dettagli

CATANZARO, 17 SETT. Martedì 21 settembre alle ore 16, nella sede della “Present&Future” in via Ciaccio 10, verranno consegnati i proventi derivanti dalla IV edizione di “Artisti in Corsia”, la manifestazione promossa e organizzata dall’associazione Acsa & Ste Onlus, organizzata dall’associazione ACSA&STE Onlus, presieduta dal dottor Giuseppe Raiola, in collaborazione con il Lions Club Catanzaro Host, presieduto dal dottor Antonio Scarpino, lo scorso 16 agosto.



Quest’anno la kermesse di beneficienza si è svolta al Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia (Cz), come sezione speciale, “Pop ed Eventi Benefici”, di Armonie d’Arte Festival.

Un evento partecipato ed emozionante che ha visto prima esibirsi medici, infermieri ed ex pazienti del presidio ospedaliero “Pugliese-Ciaccio” e in seguito il concerto di Francesco Renga il cui ricavato è andato in beneficienza.

“Artisti in Corsia”, infatti, grazie al progetto “We will make your dream come true” si pone l’obiettivo di trasformare in realtà le richieste dei piccoli pazienti affetti da patologie di particolare gravità, in particolare nei reparti di oncoematologia pediatrica e pediatria dell’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro.

Foto: Pierpaolo Vallone al Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia (Cz)