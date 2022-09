Massimo Giletti ha vinto: Basentini si dimette dal Dap (Video)

ROMA, 2 MAG - Ha vinto Giletti: Basentini si dimette dopo il drammatico scontro telefonico a Non è l'Arena (Di sabato 2 maggio 2020)

"Ma ci prendiamo in giro?". Massimo Giletti, nell'ultima puntata di Non è l'Arena, arrivò al punto di aggredire verbalmente Francesco Basentini, capo del Dipartimento di Amministra penitenziaria, a tal punto era indignato per la serie di ritardi burocratici e reticenze nel Dap che hanno portato alla scarcerazione del camorrista Pasquale Zagaria, boss dei Casalesi.



Uno scandalo che ha portato a sviluppi clamorosi: anche a seguito del caso sollevato da Giletti, Basentini si è dimesso. A confermarlo è il Corriere della Sera, ricordando come a scatenare le polemiche sul caso sia stato proprio il ritardo con cui il Dap ha risposto alla richiesta del Tribunale di Sorveglianza di Sassari su come comportarsi di fronte all'aggravamento delle condizioni di salute del boss con conseguente richiesta di scarcerazione. Le alternative al ...



Cosa esattamente era successo

Non è l’arena: polemiche sulla scarcerazione dei boss mafiosi. Intervista a Francesco Basentini.

La polemica sulla scarcerazione dei boss, tra cui Pasquale Zagaria, fratello del capoclan dei Casalesi Michele, è stata al centro della discussione del programma di La7 Non è l’Arena condotto da Massimo Giletti. Nel corso della puntata di domenica sera è intervenuto il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Francesco Basentini.

LA REPLICA DI CATELLO MARESCA

Le sue parole, però, non hanno convinto i presenti, in primis il magistrato Catello Maresca che ha sottolineato in più occasioni le carenze organizzative che hanno “costretto” i giudici di sorveglianza a scarcerare alcuni boss di camorra e mafia, tra cui, appunto, Pasquale Zagaria.

“Come mai Pasquale Zagaria non è stato trasferito in un altro carcere, a Viterbo, a Roma o a Pisa dove c’è un centro sanitario di eccellenza?” ha chiesto il magistrato Maresca.

Basentini ha replicato: “Mi sorprende che queste cose le dica un magistrato antimafia. Il trasferimento di un detenuto in queste condizioni è oggetto di valutazione sanitaria”.

Sulla disposizione degli arresti domiciliari del fratello del capo del Casalesi è stata avviata anche un’indagine da parte del Ministero della Giustizia.

Video Non é l'arena: polemiche scarcerazione boss mafiosi, intervista Basentini