Materia Festival inaugurata la VIII edizione Tropea capitale del design tra installazioni e talk con ospiti internazionali

L'ottava edizione del Materia Design Festival, ideato e organizzato da Officine AD degli architetti Domenico Garofalo e Giuseppe Anania, ha preso il via ieri a Tropea destando grande attenzione e interesse.

E' già “Tropeana” mania, con la corsa allo scatto, soprattutto da parte dei tanti turisti presenti nell'incantevole borgo calabrese, davanti alla gigante e suggestiva installazione presente nel Belvedere di Piazza del Cannone e firmata dal direttore artistico di Materia, Antonio Aricò.

Altissimo livello per il primo talk svoltosi a Palazzo Santa Chiara con Birgit Lohmann, co-fondatrice di Designboom, tra i più famosi magazine web dedicati all'architettura e al design, nonché curatrice di mostre internazionali, e Laura Traldi, giornalista che dirige il sito Interni Magazine, il portale del design e del Made in Italy, curatrice di pubblicazioni e mostre e fondatrice del magazine DesignAtLarge.

Entrambe hanno evidenziato come sia fondamentale nel campo del design realizzare qualcosa di autentico, bello e che esprima delle emozioni ed hanno espresso un plauso per il progetto Materia, molto legato al territorio, alla volontà di fare innovazione senza dimenticare la tradizione.

E' intervenuto il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, che ha sottolineato l'importanza di puntare su iniziative, come Materia, che rendano Tropea sempre più internazionale, staccando il pensiero di meta turistica perfetta soltanto per i mesi estivi, bensì ideale tutto l'anno.

Presente anche Luca Giuliano, CEO della Mediterranean Hospitality che gestisce una serie di strutture alberghiere prestigiose, come Villa Paola, dove ci si sposterà proprio oggi, giovedì 29 settembre, per la seconda giornata.

Nella nota struttura, che ospita viaggiatori provenienti da tutto il mondo, verrà inaugurata, a partire dalle ore 16, la mostra “Materia in vacanza”, il cui allestimento è stato curato dalla designer Natalia Carere, che accoglie le creazioni dei designer che hanno partecipato alla Call di questa edizione ispirata all'idea di viaggio e turismo e una contaminazione delle opere del direttore artistico Aricò. Seguirà un talk, alle ore 18, dove a prendere parola saranno proprio i realizzatori degli oggetti di design. L'esposizione sarà visitabile sino a sabato 30 settembre.

Il Festival è - finanziato con risorse del PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02. 02 erogate a seguito dell'avviso "Attività Culturali 2022" della Regione Calabria-Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità - Settore Cultura.

Sabato, per la giornata conclusiva, alle ore 19, a Palazzo Santa Chiara si terrà l'atteso talk con la designer marsigliese Emma Bruschi, apprezzata per porre al centro del suo lavoro la sperimentazione materica e l'artigianato, e la designer londinese Bethan Laura Wood, molto conosciuta per le sue creazioni e installazioni, e due ospiti d’onore. Successivamente, verranno rivelati i nomi dei vincitori della Call “Materia in Vacanza” che si aggiudicheranno il Premio “Guglielmo Papaleo” della Guglielmo Spa e la Menzione Speciale “Sergio Mirante”.

PROGRAMMA

MATERIA INDEPENDENT DESIGN FESTIVAL

8° EDIZIONE

“Materia in Vacanza”

27-30 SETTEMBRE 2023

TROPEA

-Palazzo S. Chiara, Belvedere Piazza del Cannone, Villa Paola-

GIOVEDI 28 SETTEMBRE

Visitabile tutto il giorno _ Scultura Gonfiabile “La GIGA Tropeana”

Belvedere Piazza del Cannone, Tropea

16:00/19:00 _ Opening Mostra “Materia in Vacanza”

Villa Paola, Tropea

18:00_ Salotto “Materia all’ombra del Carrubbo”

con Antonio Aricò, Ospiti internazionali e Designer della Call “Materia in Vacanza”

Villa Paola, Tropea

VENERDI 29 SETTEMBRE

Visitabile tutto il giorno _ Scultura Gonfiabile “La GIGA Tropeana”

Belvedere Piazza del Cannone, Tropea

11:00/19:00 _ Mostra “Materia in Vacanza”

Villa Paola, Tropea

18:00_ Experience “Design Tour a Villa Paola”

con Antonio Aricò e Ospiti internazionali

Villa Paola, Tropea

20:15 _ Aperitivo in Terrazza sul Mare

Su invito- Villa Paola, Tropea

SABATO 30 SETTEMBRE

Visitabile tutto il giorno _ Scultura Gonfiabile “La GIGA Tropeana”

Belvedere Piazza del Cannone, Tropea

11:00/18:30 _ Closing Mostra “Materia in Vacanza”

Villa Paola, Tropea

19:00 _ Talk “In Viaggio con il Design”

con le ospiti speciali

Bethan Laura Wood da Londra e Emma Bruschi da Marsiglia

Palazzo Santa Chiara, Tropea

A seguire _ Premiazioni e Interventi conclusivi

Palazzo Santa Chiara, Tropea