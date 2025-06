Mattarella in Vaticano da Papa Leone XIV: con lui Tajani e la figlia Laura

Tempo di lettura: ~1 min

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato oggi in Vaticano per un incontro ufficiale con Papa Leone XIV.

Ad accompagnarlo, in un momento che unisce istituzioni italiane e religiose, la figlia Laura Mattarella e una delegazione di rilievo.

Accanto al Capo dello Stato, il ministro degli Affari Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, parte integrante della missione italiana.

Presente anche Francesco Di Nitto, ambasciatore italiano presso la Santa Sede, a testimonianza della rilevanza diplomatica dell'incontro.

Per l'accoglienza del Presidente, nel Cortile di San Damaso è stata allestita una suggestiva composizione floreale con i colori della bandiera italiana, omaggio simbolico al legame tra la Repubblica e la Chiesa cattolica.

L'incontro tra Mattarella e Papa Leone XIV avviene in un momento particolarmente significativo per i rapporti tra Italia e Vaticano, incentrati su temi di cooperazione internazionale, dialogo interreligioso e impegni comuni in ambito umanitario.

La visita ufficiale è seguita con grande attenzione dai media italiani e internazionali, sottolineando l'importanza di un colloquio che, oltre al protocollo istituzionale, rinnova un'antica tradizione di confronto e rispetto reciproco tra le due sponde del Tevere.

