Maturità 2025, al via gli orali: come funziona il colloquio e cosa aspettarsi

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Maturità 2025, al via da domani gli orali: tutto quello che c’è da sapere

Gli esami orali della maturità partono domani, tra ansie, ripassi e novità. Ecco come affrontare al meglio il colloquio e cosa cambia per chi ha preso 6 in condotta.

Colloqui orali maturità 2025: partenza con lettera sorteggiata

Dopo le prove scritte, da domani iniziano i tanto attesi – e temuti – colloqui orali della maturità 2025. Come da tradizione, l’ordine degli esami segue l’ordine alfabetico, a partire dalla lettera estratta durante la riunione preliminare dello scorso 16 giugno. Ogni scuola definisce in autonomia il calendario dei colloqui, ma in genere entro metà luglio tutte le commissioni avranno concluso gli orali.

Durata e composizione della commissione

Ogni colloquio ha una durata media di circa un’ora e viene valutato da una commissione composta da sette membri: tre commissari interni, tre esterni e un presidente. In un solo giorno, salvo eccezioni organizzative, non possono essere interrogati più di cinque candidati.

Come si svolge l’orale: struttura e contenuti

Il colloquio non è solo un’interrogazione, ma un percorso interdisciplinare. Lo studente è chiamato a fare collegamenti tra le diverse materie, presentare le attività svolte nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) e illustrare le competenze acquisite in Educazione civica.

Novità importante: per chi ha avuto 6 in condotta allo scrutinio finale, il colloquio include anche un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, assegnato in precedenza dal consiglio di classe.

Il punteggio finale: come si calcola il voto

Il punteggio massimo per ogni prova è di 20 punti (prima prova, seconda prova e colloquio). A questi si aggiungono fino a 40 punti di credito scolastico, ottenuti durante il triennio. Il massimo è quindi 100 punti.

Prova Punti Massimi Prima prova scritta 20 Seconda prova scritta 20 Colloquio orale 20 Crediti triennio 40 Totale 100

Chi non può partecipare: le prove suppletive

Gli studenti impossibilitati a sostenere le prove d’esame nel periodo ordinario, per motivi gravi e documentati (ad esempio malattia), potranno partecipare alle prove suppletive.

Date prove scritte suppletive: 2 e 3 luglio

Eventuale terza prova: 8 luglio

Orali suppletivi: subito dopo la chiusura dei colloqui ordinari

È fondamentale presentare giustificazioni valide, come certificati medici.

I consigli utili per affrontare al meglio l’orale

Skuola.net ha condiviso alcuni suggerimenti preziosi per prepararsi:

Ripassare tutto, anche in modo sintetico

Creare mappe concettuali e schemi

Dormire almeno 7-8 ore a notte

Pianificare lo studio con costanza

Ripetere ad alta voce, meglio se con un compagno

Conclusione: tra emozione e consapevolezza

L’orale di maturità è spesso vissuto come la prova più “umana”: un dialogo, più che un’interrogazione. Un momento per raccontarsi, mostrare ciò che si è imparato, ma anche chi si è diventati. Con la giusta preparazione e un pizzico di fiducia, anche questa sfida può trasformarsi in un’opportunità.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti.