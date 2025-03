Maxi controlli dei Carabinieri: ispezioni, sequestri e una denuncia per violazioni sanitarie a Crotone

CROTONE, 31 MAR. - Controlli straordinari ad “alto impatto” sono stati condotti a Cirò Marina dai Carabinieri del Comando provinciale di Crotone, su disposizione del Prefetto Franca Ferraro.

L’operazione ha visto il coinvolgimento di circa quaranta militari, impegnati in un servizio capillare di presidio del territorio, volto a garantire legalità e sicurezza nei diversi settori, dal commercio alla circolazione stradale.

Tra le attività più rilevanti, si segnala un’ispezione condotta all’interno di un supermercato cittadino dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cosenza, reparto specializzato nella tutela della salute pubblica e nella prevenzione delle frodi alimentari.

Durante il controllo sono emerse carenze igienico-sanitarie sanabili, per le quali è stata inoltrata comunicazione all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.

Nel medesimo contesto, una donna di 50 anni, titolare di un’attività commerciale, è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Crotone per aver omesso la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti, in violazione delle normative vigenti. A suo carico sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 1.400 euro.

L’operazione ha interessato diversi quartieri della cittadina ionica, con il supporto di pattuglie delle stazioni locali, dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) e del SIO del 14° Battaglione “Calabria”.

Complessivamente, sono state identificate oltre 200 persone e controllati 160 veicoli, con il sequestro amministrativo di 12 mezzi privi di copertura assicurativa. I militari hanno inoltre eseguito due perquisizioni domiciliari nell’ambito della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono state ritirate due patenti di guida e una carta di circolazione, mentre le sanzioni per infrazioni al Codice della Strada hanno superato complessivamente i 10.000 euro.

L’attività rientra in una più ampia strategia di controllo e prevenzione coordinata dalle autorità provinciali, volta a rafforzare la presenza dello Stato sul territorio e a tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini.