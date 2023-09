Medicazioni post operatorie: perché è importante farle in modo accurato e utilizzare il prodotto giusto

Le ferite legate a operazioni chirurgiche richiedono di essere trattate con particolare attenzione. Questo perché presentano un alto rischio di infezioni, un’eventualità che tende a verificarsi in quanto la funzione di barriera svolta dalla pelle appare compromessa.

Le medicazioni post operatorie sono uno strumento efficace per prevenire la formazione di infezioni superficiali. Oltre a ridurre il rischio di infezioni, favoriscono la mobilitazione più veloce del paziente.

Non tutti i prodotti farmaceutici sono uguali e scegliere quello giusto si rivela fondamentale, soprattutto durante la fase immediatamente successiva all’intervento.

In questo articolo ci soffermiamo sull’importanza delle medicazioni post operatorie e sul perché risulta essenziale farle in modo accurato nonché utilizzare il prodotto giusto.

Le medicazioni post operatorie Mepilex® Border Post-Op

Ogni volta che viene cambiata la medicazione si rischia di andare incontro a un’infezione. La soluzione ideale è quella di effettuare la prima applicazione direttamente in sala operatoria e lasciarla posizionata dove si trova esattamente per una settimana.

Per farlo occorre utilizzare delle medicazioni post operatorie dall’elevata azione assorbente e allo stesso tempo delicate a contatto con la cute. È questo il caso delle medicazioni Mepilex® Border Post-Op, in grado di ridurre al minimo l'eventualità che si danneggi la cute con l’applicazione della stessa medicazione.

L’interfaccia Safetac assicura una riduzione considerevole del dolore associato alla lesione, a fronte di un danno minore della cute perilesionale quando viene rimossa la medicazione.

Inoltre, contribuisce a sigillare i bordi della lesione, contrastando le fuoriuscite di essudato e minimizzando così il rischio che si verifichi una macerazione.

Il tampone con taglio Flex presenta un’elevata flessibilità e un comfort eccellente qualora l’applicazione avvenisse in punti come ginocchia, anche o altre articolazioni. Viene perciò favorita la mobilizzazione precoce da parte del paziente.

Perché scegliere le medicazioni post operatorie Mölnlycke

Le medicazioni Mepilex® Border Post-Op di Mölnlycke sono indicate in presenza di ferite acute come quelle chirurgiche, tagli e abrasioni. Quali sono i vantaggi che permettono di ottenere? Vediamoli nel dettaglio:

Viene ridotto al minimo il taglio cutaneo, prevenendo la formazione di vescicole.

Alto livello di assorbimento, un fattore che permette di limitare il numero di cambi della medicazione.

Comfort ottimale per il paziente durante la fase di utilizzo.

Se sollevata e riposizionata, la medicazione non perde di aderenza.

La presenza di bordi trasparenti facilita l'ispezione dell’area che interessa la ferita.

Viene predisposta una barriera antivirale e antibatterica.

La medicazione risulta impermeabile, senza però essere sensibilizzante né irritante.

Perché scegliere, quindi, Mepilex® Border Post Op? Le medicazioni post chirurgiche Mölnlycke consentono di ridurre il rischio di infezione del sito chirurgico (SSI) e favoriscono la mobilitazione più rapida della persona.

Inoltre, assicurano una riduzione significativa per quanto riguarda i costi delle medicazioni associate alla persona: parliamo infatti del prodotto con maggiore capacità assorbente attualmente disponibile in base ai risultati ottenuti nei test in vitro.

Infine, la tecnologia Flex rende possibile estendere la medicazione in qualsiasi direzione, anche quando il corpo è in movimento.

Un valore aggiunto per le medicazioni Mepilex® Border Post-Op, le quali non solo sono sicure ma anche versatili e in grado di adattarsi all’evoluzione dello stato della ferita.