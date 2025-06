Blitz dei NAS: Medicina estetica abusiva: sequestri e denunce in Lombardia e Calabria

Tempo di lettura: ~3 min

Blitz dei NAS: a Bergamo studio illegale in casa, in Calabria sospese attività per oltre 1,2 milioni di euro

BERGAMO/REGGIO CALABRIA – Proseguono serrati i controlli dei Carabinieri del NAS, coordinati dal Ministero della Salute, su tutto il territorio nazionale per contrastare le pratiche abusive nel settore della medicina estetica. I recenti blitz condotti in Lombardia e in Calabria hanno portato a nuove denunce, sequestri e chiusure di strutture non autorizzate.

A Bergamo “dottoressa” senza specializzazione esercitava in casa

A Ponte San Pietro, nel bergamasco, i Carabinieri del NAS di Brescia hanno scoperto uno studio medico estetico improvvisato all’interno di una stanza privata, trasformata in ambulatorio da una 42enne di origini russe, priva di specializzazione e abilitazione professionale. La donna è stata denunciata per esercizio abusivo della professione medica.

L’attività illegale si svolgeva all’ombra dei social, in particolare Instagram e Facebook, dove la falsa dottoressa promuoveva trattamenti estetici a prezzi concorrenziali, attirando centinaia di pazienti da tutta Italia e persino dall’estero. Le prestazioni offerte includevano infiltrazioni di botulino e filler all’acido ialuronico, somministrati con farmaci provenienti dall’Asia e dall’Est Europa, non autorizzati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco).

A insospettirsi per primi sono stati i militari della Stazione Carabinieri di Ponte San Pietro, che hanno poi coinvolto il NAS. I sospetti sono stati confermati in pochi giorni, e la Procura di Bergamo ha disposto una perquisizione domiciliare. Il blitz si è concluso con il sequestro dello studio abusivo, di decine di confezioni di farmaci, strumenti medicali, agende, e degli smartphone utilizzati dalla finta professionista.

L’analisi dei telefoni ha rivelato un’attività ben più estesa del previsto: centinaia di nomi di clienti, tariffe low-cost, trattamenti svolti in altre città e addirittura all’estero. Sono emerse anche conversazioni e immagini che documentano i danni causati a molte donne: gonfiori, reazioni allergiche, lividi e inestetismi peggiorati. In alcuni casi, le pazienti hanno dovuto rivolgersi a veri medici o al pronto soccorso. La donna, oltre a operare senza titolo, suggeriva cure e prescriveva farmaci senza alcuna competenza legale o medica.

Calabria: 10 attività su 18 irregolari, chiusure e sequestri

Sempre nell’ambito della campagna nazionale, anche il NAS di Reggio Calabria ha condotto controlli mirati su centri estetici, olistici e di benessere. Nel mese di maggio, sono state ispezionate 18 strutture: 10 sono risultate irregolari.

In un caso, è stato disposto il sequestro amministrativo di un intero Centro Benessere, privo di autorizzazioni e con personale senza i necessari titoli. In altri due casi, il Sindaco di Reggio Calabria ha ordinato la sospensione di centri pubblicizzati come “tantrici” e “olistici”, ma di fatto attrezzati come veri e propri istituti di benessere.

Un’ulteriore sospensione ha colpito un centro estetico abusivo allestito all’interno di una civile abitazione, privo di qualsiasi autorizzazione sanitaria o amministrativa. Le strutture sanzionate non solo non rispettavano i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa, ma operavano senza alcuna tutela per la salute degli utenti. Il valore complessivo delle attività sottoposte a provvedimento è stimato in oltre 1.200.000 euro.

Resta alta l’attenzione

Queste operazioni confermano come il settore della medicina estetica, complice la forte domanda e la diffusione della promozione online, sia sempre più soggetto a fenomeni di illegalità. I Carabinieri del NAS, in sinergia con il Ministero della Salute, continuano a monitorare il territorio con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e contrastare ogni forma di esercizio abusivo.

