Meglio il gas metano o il GPL? Quale scegliere tra i due

Spesso sentiamo parlare di gas metano e di GPL, ma non tutti sanno quali sono le reali differenze fra i due. È importante conoscerle per sapere quale utilizzare nelle diverse circostanze. Per prima cosa, entrambi possono essere utilizzati sia per il riscaldamento domestico, sia come carburante per le autovetture. Si differenziano soprattutto in termini di peso, dato che il metano è più leggero rispetto al GPL, e di prezzo che è diverso in quanto cambia la misurazione del costo (a metro cubo nel primo caso, a litro nel secondo). Di solito si tende a preferire fra i due il GPL, in quanto impatta meno sull’ambiente e ha un costo generalmente inferiore al gas metano. Anche in termini di efficienza, il GPL dimostra di essere superiore rispetto al concorrente.

Quale gas conviene per il riscaldamento

Attualmente per il riscaldamento in casa si tende a scegliere il metano, perché in questo caso si parla di un gas con maggiori vantaggi. Nello specifico, conviene per via di una spesa iniziale più bassa e perché è piuttosto pratico da usare in ambito domestico. Il suo prezzo, infatti, viene stabilito dai gestori di gas in base ad una serie di fattori che possono cambiare comportando una certa oscillazione delle spese nel corso del tempo. Negli ultimi tempi il prezzo del gas metano ha subito un calo a livello di costo delle materie prime e ciò ha avuto ripercussioni positive anche sulle bollette. Inoltre, non essendo necessario lo stoccaggio, l’impianto a metano è meno voluminoso rispetto al GPL e quindi si ottiene anche un importante risparmio in termini di spazio occupato. Infine, il metano ha un grado di inquinamento ridotto.

La scelta tra auto a metano e auto a GPL

Si parte da una premessa: sia le auto a metano sia quelle con impianto GPL inquinano meno rispetto al normale carburante, di conseguenza il gas è una scelta con un basso impatto ambientale. Quale dei due, però, dimostra di avere performance migliori per le automobili? Se si parla di resa energetica si consiglia di optare per il GPL, sebbene questo valore non sia comunque paragonabile con la benzina, ma è superiore a quello del metano. Il gas metano non conviene nemmeno se si fa un confronto con il GPL dal punto di vista dell’autonomia e se si prende in considerazione la diffusione dei distributori in Italia. Di contro, le auto a metano convengono se si percorrono svariati chilometri in auto ogni anno, soltanto per una questione economica e dunque di spesa per l’acquisto del gas. In tutti gli altri casi conviene invece optare per una vettura a GPL.

In sintesi, da quanto visto fino ad ora, la scelta tra i due tipi di gas dipende da una serie di considerazioni applicabili al singolo caso specifico.